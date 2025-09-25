Le PS Store va vous donner envie de faire chauffer votre carte bleue ! À l'occasion du Tokyo Game Show 2025, Sony lance de nouvelles soldes exceptionnelles. Ainsi, de belles offres vous attendent sur de très bons jeux, avec des remises allant jusqu'à -92 %. Clair Obscur, The Last of Us 2 Remastered, Monster Hunter Wilds... Les gros titres ne manquent pas, notamment du côté de la PS5. De plus, une sélection de PlayStation Hits est à moitié prix, pour découvrir ou redécouvrir des incontournables à même pas 10 €. Vous avez jusqu'au 9 octobre (00h59) pour en profiter, foncez !

D'énormes jeux PS5 en réduction

  • Assassin's Creed Shadows à 47,99 € au lieu de 79,99 € (-40 %)
  • Clair Obscur Expedition 33 à 53,99 € au lieu de 59,99 € (-10 %)
  • Dark Souls 3 à 24,99 € au lieu de 49,99 € (-50 %)
  • Demon Slayer The Hinokami Chronicles 2 à 44,99 € au lieu de 59,99 € (-25 %)
  • Diablo 4 à 26,99 € au lieu de 59,99 € (-55 %)
  • Disney Dreamlight Valley à 27,99 € au lieu de 39,99 € (-30 %)
  • Dragon Ball Sparking Zero à 49,59 € au lieu de 79,99 € (-38 %)
  • Final Fantasy 16 à 35,99 € au lieu de 59,99 € (-40 %)
  • Forza Horizon 5 à 34,99 € au lieu de 69,99 € (-50 %)
  • Gran Turismo 7 - Édition numérique Deluxe 25e anniversaire à 59,99 € au lieu de 99,99 € (-40 %)
  • Helldivers 2 à 31,99 € au lieu de 39,99 € (-20 %)
  • Hitman Wold of Assassination à 27,99 € au lieu de 69,99 € (-60 %)
  • Marvel's Spider-Man 2 - Édition numérique Deluxe à 59,39 € au lieu de 89,99 € (-34 %)
  • MindsEye à 35,99 au lieu de 59,99 € (-40 %)
  • Monster Hunter Wilds à 47,99 € au lieu de 79,99 € (-40 %)
  • Resident Evil Remake Trilogy à 40,49 € au lieu de 89,99 € (-55 %)
  • Roodtops & Alleys The Parkour Game à 21,24 € au lieu de 24,99 € (-15 %)
  • The First Berseker Khazan à 41,99 € au lieu de 59,99 € (-30 %)
  • The Last of Us 2 Remastered à 29,99 € au lieu de 49,99 € (-40 %)
  • Wuchang Fallen Feathers à 42,49 € au lieu de 49,99 € (-15 %)

Une tonne de jeux à moins de 20 € sur le PS Store

  • Assassin's Creed Valhalla - Édition Deluxe à 17,99 € au lieu de 89,99 € (-80 %)
  • Beyond Two Souls à 11,99 € au lieu de 29,99 € (-60 %)
  • Crash Bandicoot N. Sane Trilogy à 15,99 € au lieu de 39,99 € (-60 %)
  • Dark Souls Remastered à 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50 %)
  • Diablo 2 Resurrected à 13,19 € au lieu de 39,99 € (-67 %)
  • Diablo 4 Vessel of Hatred [DLC] à 15,99 € au lieu de 39,99 € (-60 %)
  • Disco Elysium The Final Cut à 11,99 € au lieu de 39,99 € (-70 %)
  • Doom Eternal - Deluxe Edition à 17,49 € au lieu de 69,99 € (-75 %)
  • Dragon Quest 9 S Les Combattants de la destinée à 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50 %)
  • Final Fantasy 15 - Édition Royale à 13,99 € au lieu de 34,99 € (-60 %)
  • Ghost Recon Breakpoint - Ultimate Edition à 17,99 € au lieu de 119,99 € (-85 %)
  • Hunt Showdown 1896 à 13,49 € au lieu de 29,99 € (-55 %)
  • Les Tortues Ninja Le Destin de Splinter à 14,24 € au lieu de 28,49 € (-50 %)
  • Moving Out 2 à 11,99 € au lieu de 29,99 € (-60 %)
  • NieR Automata - Game of the YoRHa Edition à 15,99 € au lieu de 39,99 € (-60 %)
  • Street Fighter 6 à 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50 %)
  • Sonic Origin à 10,49 € au lieu de 29,99 € (-65 %)
  • Resident Evil 4 Remake à 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50 %)
  • Uncharted Legacy of Thieves Collection à 19,99 € au lieu de 49,99 € (-60 %)
  • Yakuza Zero à 10,99 € au lieu de 19,99 € (-45 %)
  • Assassin's Creed Valhalla
  • Disco Elysium illu
  • Street Fighter 6
    Street Fighter 6

De bons jeux PS5 à moins de 10 € sur le PS Store

  • Alien Isolation à 8,74 € au lieu de 34,99 € (-75 %)
  • Anno 1800 - Deluxe Edition à 7,49 € au lieu de 49,99 € (-85 %)
  • Assetto Corsa à 7,49 € au lieu de 29,99 € (-75 %)
  • A Way Out à 5,99 € au lieu de 29,99 € (-80 %)
  • Final Fantasy 7 Remastered à 7,99 € au lieu de 19,99 € (-60 %)
  • Horizon Forbidden West Burning Shores [DLC] à 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50 %)
  • La Terre du Milieu L'Ombre de la Guerre à 5,19 € au lieu de 39,99 € (-87 %)
  • Monster Hunter World à 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50 %)
  • Mortal Kombat 11 Ultimate à 7,19 € au lieu de 59,99 € (-88 %)
  • Naruto to Boruto Shinobi Striker à 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50 %)
  • Need for Speed à 5,99 € au lieu de 19,99 € (-70 %)
  • Ratchet & Clank à 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50 %)
  • Riders Republic Skate Edition à 5,99 € au lieu de 59,99 € (-90 %)
  • Rise of the Tomb Raider - 20e anniversaire à 5,99 € au lieu de 29,99 € (-80 %)
  • Shadow of the Tomb Raider - Definitive Edition à 7,99 € au lieu de 39,99 € (-80 %)
  • Sleeping Dogs - Definitive Edition à 5,09 € au lieu de 29,99 € (-83 %)
  • Stanley Parable - Ultra Deluxe à 8,79 € au lieu de 21,99 € (-60 %)
  • The Last of Us Remastered à 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50 %)
  • The Outer Worlds à à 7,49 € au lieu de 29,99 € (-75 %)
  • Uncharted The Nathan Drake Collection à 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50 %)

De belles affaires à moins de 5 € sur le PS Store

  • Assassin's Creed Syndicate à 4,49 € au lieu de 29,99 € (-85 %)
  • Assassin's Creed Unity à 4,49 € au lieu de 29,99 € (-85 %)
  • Batman Return to Arkham à 4,99 € au lieu de 49,99 € (-90 %)
  • Burnout Paradise Remastered à 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75 %)
  • Cars 3 Course vers la victoire à 4,79 € au lieu de 59,99 € (-92 %)
  • Crime Boss Rockay City à 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75 %)
  • Degrees of Seperation à 2,99 € au lieu de 19,99 (-85 %)
  • Dragon Ball Z Kakarot à 2,79 € au lieu de 19,99 € (-86 %)
  • Five Nights at Freddy's à 3,99 € au lieu de 7,99 € (-50 %)
  • Hotline Miami à 1,99 € au lieu de 9,99 € (-80 %)
  • MXGP Pro à 1,99 € au lieu de 19,99 € (-90 %)
  • Payday 2 - Crimewave Edition à 3,99 € au lieu de 19,99 € (-80 %)
  • Steep à 3,99 € au lieu de 19,99 € (-80 %)
  • The Escapists 2 à 4,39 € au lieu de 21,99 € (-80 %)
  • The Evil Within à 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75 %)
  • Tomb Raider (2013) - Definitive Edition à 3,99 € au lieu de 19,99 € (-80 %)
  • Tormented Souls à 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75 %)
  • Unravel Two à 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75 %)
  • Wolfenstein The New Order à 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75 %)
  • Worms Battlegrounds à 4,99 € au lieu de 24,99 € (-80 %)
  • Key art du jeu vidÃ©o Assassin's Creed Syndicate.
  • Dragon Ball Z Kakarot
  • Tomb Raider Netflix

Source : PS Store.