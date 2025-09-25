Le PS Store va vous donner envie de faire chauffer votre carte bleue ! À l'occasion du Tokyo Game Show 2025, Sony lance de nouvelles soldes exceptionnelles. Ainsi, de belles offres vous attendent sur de très bons jeux, avec des remises allant jusqu'à -92 %. Clair Obscur, The Last of Us 2 Remastered, Monster Hunter Wilds... Les gros titres ne manquent pas, notamment du côté de la PS5. De plus, une sélection de PlayStation Hits est à moitié prix, pour découvrir ou redécouvrir des incontournables à même pas 10 €. Vous avez jusqu'au 9 octobre (00h59) pour en profiter, foncez !

D'énormes jeux PS5 en réduction

Assassin's Creed Shadows à 47,99 € au lieu de 79,99 € (-40 %)

à 47,99 € au lieu de 79,99 € (-40 %) Clair Obscur Expedition 33 à 53,99 € au lieu de 59,99 € (-10 %)

à 53,99 € au lieu de 59,99 € (-10 %) Dark Souls 3 à 24,99 € au lieu de 49,99 € (-50 %)

à 24,99 € au lieu de 49,99 € (-50 %) Demon Slayer The Hinokami Chronicles 2 à 44,99 € au lieu de 59,99 € (-25 %)

à 44,99 € au lieu de 59,99 € (-25 %) Diablo 4 à 26,99 € au lieu de 59,99 € (-55 %)

à 26,99 € au lieu de 59,99 € (-55 %) Disney Dreamlight Valley à 27,99 € au lieu de 39,99 € (-30 %)

à 27,99 € au lieu de 39,99 € (-30 %) Dragon Ball Sparking Zero à 49,59 € au lieu de 79,99 € (-38 %)

à 49,59 € au lieu de 79,99 € (-38 %) Final Fantasy 16 à 35,99 € au lieu de 59,99 € (-40 %)

à 35,99 € au lieu de 59,99 € (-40 %) Forza Horizon 5 à 34,99 € au lieu de 69,99 € (-50 %)

à 34,99 € au lieu de 69,99 € (-50 %) Gran Turismo 7 - Édition numérique Deluxe 25 e anniversaire à 59,99 € au lieu de 99,99 € (-40 %)

- Édition numérique Deluxe 25 anniversaire à 59,99 € au lieu de 99,99 € (-40 %) Helldivers 2 à 31,99 € au lieu de 39,99 € (-20 %)

à 31,99 € au lieu de 39,99 € (-20 %) Hitman Wold of Assassination à 27,99 € au lieu de 69,99 € (-60 %)

à 27,99 € au lieu de 69,99 € (-60 %) Marvel's Spider-Man 2 - Édition numérique Deluxe à 59,39 € au lieu de 89,99 € (-34 %)

- Édition numérique Deluxe à 59,39 € au lieu de 89,99 € (-34 %) MindsEye à 35,99 au lieu de 59,99 € (-40 %)

à 35,99 au lieu de 59,99 € (-40 %) Monster Hunter Wilds à 47,99 € au lieu de 79,99 € (-40 %)

à 47,99 € au lieu de 79,99 € (-40 %) Resident Evil Remake Trilogy à 40,49 € au lieu de 89,99 € (-55 %)

à 40,49 € au lieu de 89,99 € (-55 %) Roodtops & Alleys The Parkour Game à 21,24 € au lieu de 24,99 € (-15 %)

à 21,24 € au lieu de 24,99 € (-15 %) The First Berseker Khazan à 41,99 € au lieu de 59,99 € (-30 %)

à 41,99 € au lieu de 59,99 € (-30 %) The Last of Us 2 Remastered à 29,99 € au lieu de 49,99 € (-40 %)

à 29,99 € au lieu de 49,99 € (-40 %) Wuchang Fallen Feathers à 42,49 € au lieu de 49,99 € (-15 %)

Une tonne de jeux à moins de 20 € sur le PS Store

Assassin's Creed Valhalla - Édition Deluxe à 17,99 € au lieu de 89,99 € (-80 %)

- Édition Deluxe à 17,99 € au lieu de 89,99 € (-80 %) Beyond Two Souls à 11,99 € au lieu de 29,99 € (-60 %)

à 11,99 € au lieu de 29,99 € (-60 %) Crash Bandicoot N. Sane Trilogy à 15,99 € au lieu de 39,99 € (-60 %)

à 15,99 € au lieu de 39,99 € (-60 %) Dark Souls Remastered à 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50 %)

à 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50 %) Diablo 2 Resurrected à 13,19 € au lieu de 39,99 € (-67 %)

à 13,19 € au lieu de 39,99 € (-67 %) Diablo 4 Vessel of Hatred [DLC] à 15,99 € au lieu de 39,99 € (-60 %)

[DLC] à 15,99 € au lieu de 39,99 € (-60 %) Disco Elysium The Final Cut à 11,99 € au lieu de 39,99 € (-70 %)

à 11,99 € au lieu de 39,99 € (-70 %) Doom Eternal - Deluxe Edition à 17,49 € au lieu de 69,99 € (-75 %)

- Deluxe Edition à 17,49 € au lieu de 69,99 € (-75 %) Dragon Quest 9 S Les Combattants de la destinée à 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50 %)

à 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50 %) Final Fantasy 15 - Édition Royale à 13,99 € au lieu de 34,99 € (-60 %)

- Édition Royale à 13,99 € au lieu de 34,99 € (-60 %) Ghost Recon Breakpoint - Ultimate Edition à 17,99 € au lieu de 119,99 € (-85 %)

- Ultimate Edition à 17,99 € au lieu de 119,99 € (-85 %) Hunt Showdown 1896 à 13,49 € au lieu de 29,99 € (-55 %)

à 13,49 € au lieu de 29,99 € (-55 %) Les Tortues Ninja Le Destin de Splinter à 14,24 € au lieu de 28,49 € (-50 %)

à 14,24 € au lieu de 28,49 € (-50 %) Moving Out 2 à 11,99 € au lieu de 29,99 € (-60 %)

à 11,99 € au lieu de 29,99 € (-60 %) NieR Automata - Game of the YoRHa Edition à 15,99 € au lieu de 39,99 € (-60 %)

- Game of the YoRHa Edition à 15,99 € au lieu de 39,99 € (-60 %) Street Fighter 6 à 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50 %)

à 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50 %) Sonic Origin à 10,49 € au lieu de 29,99 € (-65 %)

à 10,49 € au lieu de 29,99 € (-65 %) Resident Evil 4 Remake à 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50 %)

à 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50 %) Uncharted Legacy of Thieves Collection à 19,99 € au lieu de 49,99 € (-60 %)

à 19,99 € au lieu de 49,99 € (-60 %) Yakuza Zero à 10,99 € au lieu de 19,99 € (-45 %)





Street Fighter 6

De bons jeux PS5 à moins de 10 € sur le PS Store

Alien Isolation à 8,74 € au lieu de 34,99 € (-75 %)

à 8,74 € au lieu de 34,99 € (-75 %) Anno 1800 - Deluxe Edition à 7,49 € au lieu de 49,99 € (-85 %)

- Deluxe Edition à 7,49 € au lieu de 49,99 € (-85 %) Assetto Corsa à 7,49 € au lieu de 29,99 € (-75 %)

à 7,49 € au lieu de 29,99 € (-75 %) A Way Out à 5,99 € au lieu de 29,99 € (-80 %)

à 5,99 € au lieu de 29,99 € (-80 %) Final Fantasy 7 Remastered à 7,99 € au lieu de 19,99 € (-60 %)

à 7,99 € au lieu de 19,99 € (-60 %) Horizon Forbidden West Burning Shores [DLC] à 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50 %)

[DLC] à 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50 %) La Terre du Milieu L'Ombre de la Guerre à 5,19 € au lieu de 39,99 € (-87 %)

à 5,19 € au lieu de 39,99 € (-87 %) Monster Hunter World à 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50 %)

à 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50 %) Mortal Kombat 11 Ultimate à 7,19 € au lieu de 59,99 € (-88 %)

à 7,19 € au lieu de 59,99 € (-88 %) Naruto to Boruto Shinobi Striker à 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50 %)

à 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50 %) Need for Speed à 5,99 € au lieu de 19,99 € (-70 %)

à 5,99 € au lieu de 19,99 € (-70 %) Ratchet & Clank à 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50 %)

à 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50 %) Riders Republic Skate Edition à 5,99 € au lieu de 59,99 € (-90 %)

à 5,99 € au lieu de 59,99 € (-90 %) Rise of the Tomb Raider - 20 e anniversaire à 5,99 € au lieu de 29,99 € (-80 %)

- 20 anniversaire à 5,99 € au lieu de 29,99 € (-80 %) Shadow of the Tomb Raider - Definitive Edition à 7,99 € au lieu de 39,99 € (-80 %)

- Definitive Edition à 7,99 € au lieu de 39,99 € (-80 %) Sleeping Dogs - Definitive Edition à 5,09 € au lieu de 29,99 € (-83 %)

- Definitive Edition à 5,09 € au lieu de 29,99 € (-83 %) Stanley Parable - Ultra Deluxe à 8,79 € au lieu de 21,99 € (-60 %)

- Ultra Deluxe à 8,79 € au lieu de 21,99 € (-60 %) The Last of Us Remastered à 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50 %)

à 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50 %) The Outer Worlds à à 7,49 € au lieu de 29,99 € (-75 %)

à à 7,49 € au lieu de 29,99 € (-75 %) Uncharted The Nathan Drake Collection à 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50 %)

De belles affaires à moins de 5 € sur le PS Store

Assassin's Creed Syndicate à 4,49 € au lieu de 29,99 € (-85 %)

à 4,49 € au lieu de 29,99 € (-85 %) Assassin's Creed Unity à 4,49 € au lieu de 29,99 € (-85 %)

à 4,49 € au lieu de 29,99 € (-85 %) Batman Return to Arkham à 4,99 € au lieu de 49,99 € (-90 %)

à 4,99 € au lieu de 49,99 € (-90 %) Burnout Paradise Remastered à 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75 %)

à 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75 %) Cars 3 Course vers la victoire à 4,79 € au lieu de 59,99 € (-92 %)

à 4,79 € au lieu de 59,99 € (-92 %) Crime Boss Rockay City à 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75 %)

à 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75 %) Degrees of Seperation à 2,99 € au lieu de 19,99 (-85 %)

à 2,99 € au lieu de 19,99 (-85 %) Dragon Ball Z Kakarot à 2,79 € au lieu de 19,99 € (-86 %)

à 2,79 € au lieu de 19,99 € (-86 %) Five Nights at Freddy's à 3,99 € au lieu de 7,99 € (-50 %)

à 3,99 € au lieu de 7,99 € (-50 %) Hotline Miami à 1,99 € au lieu de 9,99 € (-80 %)

à 1,99 € au lieu de 9,99 € (-80 %) MXGP Pro à 1,99 € au lieu de 19,99 € (-90 %)

à 1,99 € au lieu de 19,99 € (-90 %) Payday 2 - Crimewave Edition à 3,99 € au lieu de 19,99 € (-80 %)

- Crimewave Edition à 3,99 € au lieu de 19,99 € (-80 %) Steep à 3,99 € au lieu de 19,99 € (-80 %)

à 3,99 € au lieu de 19,99 € (-80 %) The Escapists 2 à 4,39 € au lieu de 21,99 € (-80 %)

à 4,39 € au lieu de 21,99 € (-80 %) The Evil Within à 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75 %)

à 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75 %) Tomb Raider (2013) - Definitive Edition à 3,99 € au lieu de 19,99 € (-80 %)

(2013) - Definitive Edition à 3,99 € au lieu de 19,99 € (-80 %) Tormented Souls à 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75 %)

à 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75 %) Unravel Two à 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75 %)

à 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75 %) Wolfenstein The New Order à 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75 %)

à 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75 %) Worms Battlegrounds à 4,99 € au lieu de 24,99 € (-80 %)





