Une nouvelle vague de promo d'ampleur submerge le PS Store. Faites de très bonnes affaires sur un paquet de jeux PS4 et PS5, non seulement excellents mais aussi récents.
Le PS Store va vous donner envie de faire chauffer votre carte bleue ! À l'occasion du Tokyo Game Show 2025, Sony lance de nouvelles soldes exceptionnelles. Ainsi, de belles offres vous attendent sur de très bons jeux, avec des remises allant jusqu'à -92 %. Clair Obscur, The Last of Us 2 Remastered, Monster Hunter Wilds... Les gros titres ne manquent pas, notamment du côté de la PS5. De plus, une sélection de PlayStation Hits est à moitié prix, pour découvrir ou redécouvrir des incontournables à même pas 10 €. Vous avez jusqu'au 9 octobre (00h59) pour en profiter, foncez !
D'énormes jeux PS5 en réduction
- Assassin's Creed Shadows à 47,99 € au lieu de 79,99 € (-40 %)
- Clair Obscur Expedition 33 à 53,99 € au lieu de 59,99 € (-10 %)
- Dark Souls 3 à 24,99 € au lieu de 49,99 € (-50 %)
- Demon Slayer The Hinokami Chronicles 2 à 44,99 € au lieu de 59,99 € (-25 %)
- Diablo 4 à 26,99 € au lieu de 59,99 € (-55 %)
- Disney Dreamlight Valley à 27,99 € au lieu de 39,99 € (-30 %)
- Dragon Ball Sparking Zero à 49,59 € au lieu de 79,99 € (-38 %)
- Final Fantasy 16 à 35,99 € au lieu de 59,99 € (-40 %)
- Forza Horizon 5 à 34,99 € au lieu de 69,99 € (-50 %)
- Gran Turismo 7 - Édition numérique Deluxe 25e anniversaire à 59,99 € au lieu de 99,99 € (-40 %)
- Helldivers 2 à 31,99 € au lieu de 39,99 € (-20 %)
- Hitman Wold of Assassination à 27,99 € au lieu de 69,99 € (-60 %)
- Marvel's Spider-Man 2 - Édition numérique Deluxe à 59,39 € au lieu de 89,99 € (-34 %)
- MindsEye à 35,99 au lieu de 59,99 € (-40 %)
- Monster Hunter Wilds à 47,99 € au lieu de 79,99 € (-40 %)
- Resident Evil Remake Trilogy à 40,49 € au lieu de 89,99 € (-55 %)
- Roodtops & Alleys The Parkour Game à 21,24 € au lieu de 24,99 € (-15 %)
- The First Berseker Khazan à 41,99 € au lieu de 59,99 € (-30 %)
- The Last of Us 2 Remastered à 29,99 € au lieu de 49,99 € (-40 %)
- Wuchang Fallen Feathers à 42,49 € au lieu de 49,99 € (-15 %)
Une tonne de jeux à moins de 20 € sur le PS Store
- Assassin's Creed Valhalla - Édition Deluxe à 17,99 € au lieu de 89,99 € (-80 %)
- Beyond Two Souls à 11,99 € au lieu de 29,99 € (-60 %)
- Crash Bandicoot N. Sane Trilogy à 15,99 € au lieu de 39,99 € (-60 %)
- Dark Souls Remastered à 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50 %)
- Diablo 2 Resurrected à 13,19 € au lieu de 39,99 € (-67 %)
- Diablo 4 Vessel of Hatred [DLC] à 15,99 € au lieu de 39,99 € (-60 %)
- Disco Elysium The Final Cut à 11,99 € au lieu de 39,99 € (-70 %)
- Doom Eternal - Deluxe Edition à 17,49 € au lieu de 69,99 € (-75 %)
- Dragon Quest 9 S Les Combattants de la destinée à 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50 %)
- Final Fantasy 15 - Édition Royale à 13,99 € au lieu de 34,99 € (-60 %)
- Ghost Recon Breakpoint - Ultimate Edition à 17,99 € au lieu de 119,99 € (-85 %)
- Hunt Showdown 1896 à 13,49 € au lieu de 29,99 € (-55 %)
- Les Tortues Ninja Le Destin de Splinter à 14,24 € au lieu de 28,49 € (-50 %)
- Moving Out 2 à 11,99 € au lieu de 29,99 € (-60 %)
- NieR Automata - Game of the YoRHa Edition à 15,99 € au lieu de 39,99 € (-60 %)
- Street Fighter 6 à 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50 %)
- Sonic Origin à 10,49 € au lieu de 29,99 € (-65 %)
- Resident Evil 4 Remake à 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50 %)
- Uncharted Legacy of Thieves Collection à 19,99 € au lieu de 49,99 € (-60 %)
- Yakuza Zero à 10,99 € au lieu de 19,99 € (-45 %)
De bons jeux PS5 à moins de 10 € sur le PS Store
- Alien Isolation à 8,74 € au lieu de 34,99 € (-75 %)
- Anno 1800 - Deluxe Edition à 7,49 € au lieu de 49,99 € (-85 %)
- Assetto Corsa à 7,49 € au lieu de 29,99 € (-75 %)
- A Way Out à 5,99 € au lieu de 29,99 € (-80 %)
- Final Fantasy 7 Remastered à 7,99 € au lieu de 19,99 € (-60 %)
- Horizon Forbidden West Burning Shores [DLC] à 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50 %)
- La Terre du Milieu L'Ombre de la Guerre à 5,19 € au lieu de 39,99 € (-87 %)
- Monster Hunter World à 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50 %)
- Mortal Kombat 11 Ultimate à 7,19 € au lieu de 59,99 € (-88 %)
- Naruto to Boruto Shinobi Striker à 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50 %)
- Need for Speed à 5,99 € au lieu de 19,99 € (-70 %)
- Ratchet & Clank à 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50 %)
- Riders Republic Skate Edition à 5,99 € au lieu de 59,99 € (-90 %)
- Rise of the Tomb Raider - 20e anniversaire à 5,99 € au lieu de 29,99 € (-80 %)
- Shadow of the Tomb Raider - Definitive Edition à 7,99 € au lieu de 39,99 € (-80 %)
- Sleeping Dogs - Definitive Edition à 5,09 € au lieu de 29,99 € (-83 %)
- Stanley Parable - Ultra Deluxe à 8,79 € au lieu de 21,99 € (-60 %)
- The Last of Us Remastered à 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50 %)
- The Outer Worlds à à 7,49 € au lieu de 29,99 € (-75 %)
- Uncharted The Nathan Drake Collection à 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50 %)
De belles affaires à moins de 5 € sur le PS Store
- Assassin's Creed Syndicate à 4,49 € au lieu de 29,99 € (-85 %)
- Assassin's Creed Unity à 4,49 € au lieu de 29,99 € (-85 %)
- Batman Return to Arkham à 4,99 € au lieu de 49,99 € (-90 %)
- Burnout Paradise Remastered à 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75 %)
- Cars 3 Course vers la victoire à 4,79 € au lieu de 59,99 € (-92 %)
- Crime Boss Rockay City à 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75 %)
- Degrees of Seperation à 2,99 € au lieu de 19,99 (-85 %)
- Dragon Ball Z Kakarot à 2,79 € au lieu de 19,99 € (-86 %)
- Five Nights at Freddy's à 3,99 € au lieu de 7,99 € (-50 %)
- Hotline Miami à 1,99 € au lieu de 9,99 € (-80 %)
- MXGP Pro à 1,99 € au lieu de 19,99 € (-90 %)
- Payday 2 - Crimewave Edition à 3,99 € au lieu de 19,99 € (-80 %)
- Steep à 3,99 € au lieu de 19,99 € (-80 %)
- The Escapists 2 à 4,39 € au lieu de 21,99 € (-80 %)
- The Evil Within à 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75 %)
- Tomb Raider (2013) - Definitive Edition à 3,99 € au lieu de 19,99 € (-80 %)
- Tormented Souls à 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75 %)
- Unravel Two à 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75 %)
- Wolfenstein The New Order à 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75 %)
- Worms Battlegrounds à 4,99 € au lieu de 24,99 € (-80 %)
Source : PS Store.