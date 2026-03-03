C'est le retour des soldes sur le PS Store. Les joueuses et joueurs ont le droit à de très grosses promotions sur des milliers de jeux PS5 et PS4, alors profitez-en.

À l'approche du printemps, Sony va vous faire faire des économies. En effet, le PS Store lance une nouvelle vague de promotions. C'est l'occasion de faire des très bonnes affaires sur des jeux PS5 récents, comme le jeu de l'année 2025, soit Clair Obscur Expedition 33 ou des succès d'estime tels que Kingdom Come Deliverance 2 et The Outer Worlds 2. Les joueuses et joueurs PS4 ne sont pas non plus oubliés. En tout, ce sont des milliers de jeux qui profitent de belles remises. Les soldes courront jusqu'au 12 mars 2026 (00h59).

Les meilleurs jeux PS5 et PS4 en promo

Anno 117 Pax Romana à 44,99 € au lieu de 59,99 € (-25 %)

à 44,99 € au lieu de 59,99 € (-25 %) Bob l'éponge: les Titans des marées à 27,99 € au lieu de 39,99 € (-30 %)

à 27,99 € au lieu de 39,99 € (-30 %) Clair Obscur Expedition 33 – Deluxe Edition à 47,99 € au lieu de 59,99 € (-20 %)

à 47,99 € au lieu de 59,99 € (-20 %) Dying Light: The Beast Deluxe Edition à 59,99 € au lieu de 79,99 € (-25 %)

à 59,99 € au lieu de 79,99 € (-25 %) Forza Horizon 5 Deluxe Edition à 53,99 € au lieu de 89,99 € (-40 %)

à 53,99 € au lieu de 89,99 € (-40 %) Hell is Us - Deluxe Edition à 47,99 € au lieu de 79,99 € (-40 %)

à 47,99 € au lieu de 79,99 € (-40 %) Hitman World of Assassination à 27,99 € au lieu de 69,99 € (-60 %)

à 27,99 € au lieu de 69,99 € (-60 %) Kingdom Come Deliverance II – Royal Edition à 44,99 € au lieu de 89,99 € (-50 %)

à 44,99 € au lieu de 89,99 € (-50 %) Lost Soul Aside à 49,69 € au lieu de 69,99 € (-29 %)

à 49,69 € au lieu de 69,99 € (-29 %) Mafia: The Old Country Édition Deluxe à 47,99 € au lieu de 59,99 € (-20 %)

à 47,99 € au lieu de 59,99 € (-20 %) Marvel Cosmic Invasion à 23,99 € au lieu de 29,99 € (-20 %)

à 23,99 € au lieu de 29,99 € (-20 %) Metaphor: ReFantazio à 34,99 € au lieu de 69,99 € (-50 %)

à 34,99 € au lieu de 69,99 € (-50 %) Planet Coaster 2 à 27,49 € au lieu de 49,99 € (-45 %)

à 27,49 € au lieu de 49,99 € (-45 %) Senua’s Saga: Hellblade II Édition Deluxe à 41,99 € au lieu de 69,99 € (-40 %)

à 41,99 € au lieu de 69,99 € (-40 %) The Outer Worlds 2 Premium Edition à 69,99 € au lieu de 99,99 € (-30 %)

© Kepler Interactive / Sandfall.

Un tas de bons jeux à moins de 20 € sur le PS Store

Absolum à 19,99 € au lieu de 24,99 € (-20 %)

à 19,99 € au lieu de 24,99 € (-20 %) Assassin's Creed Origins à 10,49 € au lieu de 69,99 € (-85 %)

à 10,49 € au lieu de 69,99 € (-85 %) Call of Duty Modern Warfare à 19,79 € au lieu de 59,99 € (-67 %)

à 19,79 € au lieu de 59,99 € (-67 %) Cult of the Lamb à 12,49 € au lieu de 24,99 € (-50 %)

à 12,49 € au lieu de 24,99 € (-50 %) Dead Space Édition Digitale Deluxe à 17,99 € au lieu de 89,99 € (-80 %)

à 17,99 € au lieu de 89,99 € (-80 %) Five Nights at Freddy's: Security Breach à 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50 %)

à 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50 %) Grand Theft Auto V (GTA 5) à 19,79 € au lieu de 59,99 € (-67 %)

à 19,79 € au lieu de 59,99 € (-67 %) Grounded à 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50 %)

à 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50 %) Hell Let Loose à 16,99 € au lieu de 49,99 € (-66 %)

à 16,99 € au lieu de 49,99 € (-66 %) Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard – Édition Deluxe digitale à 12,74 € au lieu de 84,99 € (-85 %)

à 12,74 € au lieu de 84,99 € (-85 %) Planet Zoo à 19,99 € au lieu de 49,99 € (-60 %)

à 19,99 € au lieu de 49,99 € (-60 %) Red Dead Redemption 2 – Édition Ultime à 19,99 € au lieu de 99,99 € (-80 %)

à 19,99 € au lieu de 99,99 € (-80 %) Rematch à 16,74 € au lieu de 24,99 € (-33 %)

à 16,74 € au lieu de 24,99 € (-33 %) LEGO Star Wars : La Saga Skywalker – Édition Deluxe à 13,99 € au lieu de 69,99 € (-80 %)

à 13,99 € au lieu de 69,99 € (-80 %) The Walking Dead: The Telltale Definitive Series à 12,49 € au lieu de 49,99 € (-75 %)

De bonnes affaires PS5 et PS4 à moins de 10 €

Assetto Corsa Competizione à 9,99 € au lieu de 39,99 € (-75 %)

à 9,99 € au lieu de 39,99 € (-75 %) Batman: Collection Arkham à 5,99 € au lieu de 59,99 € (-90 %)

à 5,99 € au lieu de 59,99 € (-90 %) Blasphemous 2 à 9,99 € au lieu de 29,99 € (-67 %)

à 9,99 € au lieu de 29,99 € (-67 %) Bloodborne à 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50 %)

à 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50 %) Brothers: A Tale of Two Sons Remake à 7,99 € au lieu de 19,99 € (-60 %)

à 7,99 € au lieu de 19,99 € (-60 %) Dragon Ball Xenoverse 2 à 5,99 € au lieu de 19,99 (-70 %)

à 5,99 € au lieu de 19,99 (-70 %) Fallout 4 à 7,99 € au lieu de 19,99 € (-60 %)

à 7,99 € au lieu de 19,99 € (-60 %) Ghost of Tsushima: Legends à 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50 %)

à 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50 %) Hades à 8,74 € au lieu de 24,99 € (-65 %)

à 8,74 € au lieu de 24,99 € (-65 %) Mafia II: Definitive Edition à 5,99 € au lieu de 29,99 € (-80 %)

à 5,99 € au lieu de 29,99 € (-80 %) Mortal Kombat 11 Ultimate à 5,99 € au lieu de 59,99 € (-90 %)

à 5,99 € au lieu de 59,99 € (-90 %) MX vs ATV Legends à 9,99 € au lieu de 39,99 € (-75 %)

à 9,99 € au lieu de 39,99 € (-75 %) Sniper Elite 4 à 6,99 € au lieu de 69,99 € (-90 %)

à 6,99 € au lieu de 69,99 € (-90 %) The Forest à 5,09 € au lieu de 16,99 € (-70 %)

à 5,09 € au lieu de 16,99 € (-70 %) Uncharted The Nathan Drake Collection à 5,99 € au lieu de 19,99 € (-70 %)

Faites-vous plaisir à moins de 5 € sur le PS Store

Assassin's Creed Unity à 4,49 € au lieu de 29,99 € (-85 %)

à 4,49 € au lieu de 29,99 € (-85 %) Chained Up Together à 4,59 € au lieu de 6,19 € (-35 %)

à 4,59 € au lieu de 6,19 € (-35 %) Dead Island Definitive Edition à 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75 %)

à 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75 %) DOOM à 3,99 € au lieu de 19,99 € (-80 %)

à 3,99 € au lieu de 19,99 € (-80 %) Inside à 2,19 € au lieu de 21,99 € (-90 %)

à 2,19 € au lieu de 21,99 € (-90 %) Limbo à 1,12 € au lieu de 11,25 € (-90 %)

à 1,12 € au lieu de 11,25 € (-90 %) Metro Redux à 4,49 € au lieu de 29,99 € (-85 %)

à 4,49 € au lieu de 29,99 € (-85 %) Rise of the Tomb Raider : 20ᵉ anniversaire à 4,49 € au lieu de 29,99 € (-85 %)

à 4,49 € au lieu de 29,99 € (-85 %) Saints Row: The Third Remastered à 4,49 € au lieu de 29,99 € (-85 %)

à 4,49 € au lieu de 29,99 € (-85 %) STAR WARS Battlefront Édition Ultime à 4,49 € au lieu de 19,99 € (-75 %)

à 4,49 € au lieu de 19,99 € (-75 %) Tomb Raider Definitive Edition à 2,99 € au lieu de 19,99 € (-85 %)

à 2,99 € au lieu de 19,99 € (-85 %) Outlast à 3,32 € au lieu de 13,29 € (-75 %)

à 3,32 € au lieu de 13,29 € (-75 %) Outlast 2 à 4,49 € au lieu de 19,99 € (-75 %)

à 4,49 € au lieu de 19,99 € (-75 %) Watch Dogs à 4,49 € au lieu de 19,99 € (-75 %)

à 4,49 € au lieu de 19,99 € (-75 %) Worms Battlegrounds à 4,99 € au lieu de 24,99 € (-80 %)