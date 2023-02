Les Doubles Réductions sont de retour sur le PS Store. Plus de 400 jeux PS5 et PS4 sont à prix cassé pour les abonnés PS Plus. Voici notre sélection des meilleures offres.

Alors qu’il ne reste plus que quelques heures pour profiter des promos PlayStation Store permettant de faire le plein de jeux PS5 et PS4 à moins de 15€, Sony lance déjà une nouvelle opération et pas n’importe laquelle. Les Doubles Réductions sont effet de retour jusqu’au 2 mars 2023 à 2h59 du matin, heure française. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce concept, ces promos PS Store permettent d’obtenir une seconde réduction sur une sélection de titres à la seule condition d’être abonné au PS Plus.

Ce sont donc près de 450 jeux PS5, PS4 et leurs extensions qui sont à prix cassé. On retrouve dans le lot The Last of Us Part 2 à moins de 10€ ou encore Ratchet & Clank: Rift Apart et The Witcher à moitié prix. On rappelle évidemment que certains jeux de cette sélection sont inclus dans le catalogue du PS Plus Extra ou Premium. A toute fin utile, quelques uns des jeux PS Plus Extra de février 2023 ont leaké, et il y a du beau monde ce mois-ci. Voici les meilleures réductions PS Store classées par prix et par ordre alphabétiqu

Les meilleures promos PS Store

A Plague Tale: Requiem : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Assassin's Creed Valhalla Ragnarök Edition PS4 & PS5 : 35,99€ au lieu de 99,99€ (-64%)

Battlefield 2042 Édition Ultimate Sur PS4 & PS5 : 55,19€ au lieu de 119,99€ (-54%)

Collection Nioh : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Demon Slayer -Kimetsu No Yaiba- The Hinokami Chronicles Deluxe Edition PS4 & PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Demon's Souls : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Destroy All Humans! — Jumbo Pack : 47,99€ au lieu de 79,99€ (-40%)

Disgaea 6 Complete : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

Disney Dreamlight Valley — Édition Ultime : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

EA Sports FIFA 23 Édition Standard PS5 : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

Ghost Of Tsushima Director's Cut : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Ghostwire Tokyo Deluxe Edition : 35,99€ au lieu de 8,999€ (-60%)

Grid Legends: Édition Deluxe PS4 Et PS5 : 30,59€ au lieu de 60,29€ (-66%)

Guilty Gear -Strive- Ultimate Edition 2022 PS4 & PS5 : 60,79€ au lieu de 79,99€ (-24%)

Just Dance 2023 Deluxe Edition : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

Let's Sing 2022 Hits Français Et Internationaux Platinum Edition : 50,39€ au lieu de 89,99€ (-44%)

Marvel's Midnight Suns Enhanced Edition : 44,99€ au lieu de 74,99€ (-40%)

Marvel's Spider-Man: Miles Morales Édition Ultimate : 49,59€ au lieu de 79,99€ (-38%)

Need For Speed Unbound : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

NHL 23 PS5 : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

Nioh 2 Remastered – Édition Complète PS4 & PS5 : 34,79€ au lieu de 59,99€ (-42%)

Nioh Remastered – Édition Complète : 34,79€ au lieu de 59,99€ (-42%)

Pga Tour 2K23 Édition Deluxe : 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%)

Ratchet & Clank: Rift Apart : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Returnal : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Sd Gundam Battle Alliance : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Skyrim Anniversary Edition + Fallout 4 G.O.T.Y Bundle : 35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%)

Sniper Elite 5 Deluxe Edition PS4 & PS5 : 44,99€ au lieu de 89,99€ (-50%)

Spellforce III Reforced: Complete Edition : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

The Dark Pictures Anthology: Season One PS4 & PS5 : 69,99€ au lieu de 99,99€ (-30%)

The Outer Worlds : Pack approuvé par le conseil : 35,19€ au lieu de 79,99€ (-56%)

The Quarry — Édition Deluxe Pour PS4 Et PS5 : 42,49€ au lieu de 84,99€ (-50%)

Tiny Tina's Wonderlands: Édition Next-Level : 37,49€ au lieu de 74,99€ (-50%)

Two Point Hospital And Two Point Campus Double Pack PS4 & PS5 : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

Watch Dogs: Legion Édition Ultime PS4 & PS5 : 31,19€ au lieu de 119,99€ (-74%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 30€

Aliens: Fireteam Elite — Into The Hive Edition : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Anthologie Sid Meier’s Civilization VI : 25,49€ au lieu de 74,99€ (-66%)

Back 4 Blood: Édition Standard PS4 & PS5 : 21€ au lieu de 70€ (-70%)

Borderlands 3: Édition Ultimate PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%)

Cobra Kai 2: Dojos Rising — Nemesis Edition : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Deathloop Deluxe Edition : 28,79€ au lieu de 89,99€ (-68%)

Destroy All Humans! 2 — Reprobed : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Disney Dreamlight Valley : 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%)

Elex II PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

F1 22 Édition Champions PS4 Et PS5 : 26,99€ au lieu de 89,99€ (-70%)

Far Cry 6 Gold Edition PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 64,99€ (-70%)

For Honor Complete Edition : 25,99€ au lieu de 99,99€ (-74%)

Goat Simulator 3 : 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

Gotham Knights : 29,99€ au lieu de 74,99€ (-60%)

Hot Wheels Unleashed — Game Of The Year Edition : 26,99€ au lieu de 89,99€ (-70%)

Immortals Fenyx Rising — Édition Gold PS4 & PS5 : 25,99€ au lieu de 99,99€ (-74%)

Jurassic World Evolution 2 Édition Deluxe : 23,79€ au lieu de 69,99€ (-66%)

Klonoa Phantasy Reverie Series PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Le Donjon De Naheulbeuk: L'Amulette Du Désordre — Chicken Edition : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Lego Star Wars: La Saga Skywalker PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Life Is Strange: True Colors PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 41,99€ (-60%)

Lost Judgment Édition Deluxe Numérique PS4 & PS5 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Madden NFL 23 Édition All Madden PS5 & PS4 : 29,99€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Metal: Hellsinger (PS5) : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Monark : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Mx Vs Atv Legends : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

NBA 2K23 Édition Numérique Deluxe : 25,49€ au lieu de 84,99€ (-70%)

New Tales From The Borderlands Édition Deluxe : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

NieR Replicant ver.1.22474487139 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Pack: Le Bâton de la Vérité + L’Annale du Destin : 23,79€ au lieu de 69,99€ (-66%)

Riders Republic PS4 & PS5 : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

Snowrunner — 1-Year Anniversary Edition : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Soul Hackers 2 PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Tales Of Arise PS4 & PS5 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition — PS5 & PS4 : 21,99€ au lieu de 54,99€ (-60%)

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction Deluxe Edition PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 41,99€ (-60%)

Tropico 6 — Next Gen Edition : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Vampyr : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Warhammer 40,000: Inquisitor — Ultimate Edition : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Wolfenstein: Alt History Collection : 22,39€ au lieu de 69,99€ (-68%)

WWE 2K22 Édition Deluxe : 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%)

Les promos PS Store à moins 20€

Alan Wake Remastered : 13,19€ au lieu de 21,59€ (-56%)

Assetto Corsa Competizione : 13,59€ au lieu de 39,99€ (-66%)

Astérix & Obélix Xxl3: Le Menhir De Cristal : 11,99€ au lieu de 25,99€ (-70%)

Biomutant PS4 & PS5 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Borderlands 3: Édition Next Level PS4 & PS5 : 10,49€ au lieu de 74,99€ (-86%)

Bundle La Grande Aventure LEGO Le Jeu Vidéo : 14,39€ au lieu de 59,99€ (-76%)

Cult Of The Lamb : 18,74€ au lieu de 24,99€ (-25%)

Cuphead & The Delicious Last Course : 18,89€ au lieu de 26,99€ (-30%)

Deep Rock Galactic PS4 & PS5 : 10,19€ au lieu de 29,99€ (-66%)

Dirt 5 PS4 & PS5 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Disco Elysium — The Final Cut : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Double Pack Mk11 Ultimate + Injustice 2 Legendary Edition : 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%)

Edge Of Eternity : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Eiyuden Chronicle Rising : 10,19€ au lieu de 14,99€ (-32%)

Ghostrunner : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Grand Theft Auto V (PS4 & PS5 ) : 19,19€ au lieu de 59,99€ (-68%)

Greedfall — Standard Edition : 10,49€ au lieu de 34,99€ (-70%)

Inscryption : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Judgment : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Just Cause 4 - Édition Gold : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Kao The Kangaroo : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Les Schtroumpfs — Mission Malfeuille : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Monster Energy Supercross 5 — Special Edition PS4 & PS5 : 13,49€ au lieu de 89,99€ (-85%)

MONSTER HUNTER: WORLD : 15,19€ au lieu de 19,99€ (-24%)

MotoGP 22 PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Mxgp 2021 — The Official Motocross Videogame : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Olliolli World Rad Edition (PS4/PS5) : 18,89€ au lieu de 44,99€ (-58%)

Overcooked! 2 - Gourmet Edition : 10,39€ au lieu de 39,99€ (-74%)

Pack Hazelight (It Takes Two + A Way Out) : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Planet Coaster: Édition Deluxe : 18,69€ au lieu de 54,99€ (-66%)

Ride 4 — Special Edition : 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%)

Ruined King A League of Legends Story : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Sable : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Sbk 22 PS4 & PS5 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Serious Sam 4 : 11,99€ au lieu de 25,99€ (-70%)

Shadow Warrior 3 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Sherlock Holmes Chapter One : 17,99€ au lieu de 44,99€ (-60%)

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Ultimate Edition : 17,99€ au lieu de 49,99€ (-64%)

Super Monkey Ball Banana Mania PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Superliminal : 10,49€ au lieu de 20,99€ (-50%)

The Elder Scrolls Online Collection: High Isle — PS4 & PS5 : 17,59€ au lieu de 54,99€ (-68%)

The Forgotten City : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

The House Of The Dead Remake : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

The Surge 2 - Premium Edition : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

The Witcher 3 Wild Hunt : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Two Point Hospital JUMBO Edition : 13,59€ au lieu de 39,99€ (-66%)

Watch Dogs Legion PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

WWE 2K22 Bundle Numérique Cross-Gen : 17,59€ au lieu de 79,99€ (-78%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins 10€