Le PS Store se met à jour. La boutique dédiée aux jeux PS4 et PS5 était récemment au cœur d’une polémique accusant Sony de mettre en avant des jeux « poubelles » dans l’onglet des dernières sorties, plutôt que des productions plus légitimes, indé comme AAA.

Du changement pour le PS Store

Le PS Store se refait une légère beauté pour répondre aux critiques. Dernièrement, plusieurs joueurs avaient fait part de leur frustration quant à l’onglet « Nouveaux Jeux ». La catégorie mettait en avant tout et n’importe quoi, y compris les shovelware . Cela inclut en effet les fameux jeux sans intérêt conçus uniquement pour le farming de trophées platine qui se déclenchent rien qu’en lançant le jeu ou presque.

Ces jeux, dont The Pig Quiz ou The Jumping Noodles Turbo, parvenaient toujours à ressortir en tête d’affiche grâce à une tactique des développeurs qui consistait à spammer la date de sortie ou à apporter des douzaines de mises à jour avec presque aucun changement entre chaque sortie. Comme l’ont repéré nos confrères de PushSquare, désormais la boutique PS5 et PS4 affiche en priorité les meilleures ventes/les jeux les plus téléchargés, plutôt que de les classer par date de sortie. De quoi noyer les pratiques peu scrupuleuses de certains développeurs pour mettre en avant des titres plus légitimes. Cela se fait cependant au prix de jeux indépendants honnêtes qui ne seront presque plus mis en avant dans cette catégorie.

PS Store avant

PS Store après

Une perte de visibilité pour les jeux indé

Seuls les plus populaires parviendront à tirer leur épingle du jeu, à l’instar de Stray ou Cult of the Lamb. Pour les autres, cette perte de visibilité aura sans doute un impact certain sur leurs ventes. D’autant que les shovelware sont toujours présents dans la catégorie, ils ont juste moins de publicité qu’avant. Reste à voir si Sony trouvera un système qui ne pénalise pas les jeux indépendants légitimes.

Rappelons d'ailleurs que l'éditeur japonais avait été accusé de ne pas assez mettre en avant les titres indé sur le PS Store. Seule cette catégorie leur permettait de faire de la pub auprès des joueurs sans avancer des sommes impossibles pour des développeurs de ce calibre.