Encore une nouvelle salve de promos sur le PS Store. Au programme des grosses réductions sur des jeux PS5 et PlayStation 4 issus de deux gros éditeurs.

Moins de deux jours après avoir lancé sa nouvelle vague de promos PS Store, voici que Sony en dégaine une autre. Au programme, jusqu’à -80% sur de gros jeux PS5 et PS4, et notamment les productions de Bethesda et quelques-unes d’EA. Une opération qui vise notamment à célébrer le début de la Quakecon, marquée chez la concurrence par l’arrivée de titres légendaires sur Xbox Game Pass.

Il va cependant falloir faire vite, car cette nouvelle vague de promos du PS Store sera très éphémère. Vous avez en effet jusqu’au 23 août à 2h59 du matin, heure française, pour faire vos emplettes. Voici la liste des 43 jeux et extensions à prix cassés.

Jusqu'à -80% avec les promos PS Store

Battlefield 2042 sur PS4 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

: 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%) Battlefield 2042 sur PS5 : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

: 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%) DEATHLOOP : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

: 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%) Dishonored & Prey: The Arkane Collection : 26,99€ au lieu de 89,99€ (-70%)

: 26,99€ au lieu de 89,99€ (-70%) Dishonored 2 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

: 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%) DOOM Eternal Standard Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%) Fallout 4: Game of the Year Edition : 13,19€ au lieu de 39,99€ (-67%)

: 13,19€ au lieu de 39,99€ (-67%) Fallout 76 : 13,19€ au lieu de 39,99€ (-67%)

: 13,19€ au lieu de 39,99€ (-67%) Fallout 76 : Lot Recrutement de la Confrérie : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

: Lot Recrutement de la Confrérie : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%) Ghostwire: Tokyo - Deluxe Upgrade : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%) Ghostwire: Tokyo : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

: 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%) Ghostwire: Tokyo Deluxe Edition : 44,99€ au lieu de 89,99€ (-50%)

: 44,99€ au lieu de 89,99€ (-50%) GRID Legends PS4 et PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

: 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%) It Takes Two PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

: 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) RAGE 2: Deluxe Edition : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

: 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%) The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Upgrade : 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%)

: 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%) The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition - PS5 & PS4 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

: 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%) UFC 4 : 13,29€ au lieu de 69,99€ (-81%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 10€