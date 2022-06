Quand une salve de promos se termine, une nouvelle vague arrive. Après avoir frappé fort avec le retour des Doubles Réductions pour les abonnés PS Plus, Sony vient de lancer une nouvelle série de réductions « de milieu d’année ». Ce sont au total plus de 600 jeux PS4 et PS5 ainsi que leurs extensions qui sont à prix cassé.

Entre les titres indépendants et les grosses productions récentes, il y en a pour tous les goûts. Et comme d’habitude on vous mâche le travail en vous présentant les promos PSN du moment les plus alléchantes. Elles seront disponibles jusqu’au 7 juillet 2022 à 2h59, heure française.

Listes des promos PSN

Assassin's Creed Odyssey - GOLD EDITION : 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%)

: 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%) Assassin's Creed Valhalla PS4 & PS5 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

: 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%) Call of Duty Black Ops III - Zombies Chronicles Deluxe : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

: 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%) Call of Duty Infinite Warfare - Legacy Edition : 35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%)

: 35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%) Call of Duty Modern Warfare : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

: 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%) Call of Duty WWII - Digital Deluxe : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

- Digital Deluxe : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%) Chivalry 2 PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

: 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%) DEATHLOOP Deluxe Edition : 35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%)

: 35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%) Desperados III - Digital Deluxe : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

: 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%) DIRT 5 Year One Edition PS4 & PS5 : 35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%)

: 35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%) DOOM Eternal Deluxe Edition - PS4 & PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

: 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%) DRAGON BALL Z: KAKAROT Deluxe Edition : 26,99€ au lieu de 89,99€ (-70%)

: 26,99€ au lieu de 89,99€ (-70%) Far Cry 5 Gold Edition : 22,49€ au lieu de 89,99€ (-75%)

: 22,49€ au lieu de 89,99€ (-75%) Far Cry 6 - Édition Ultimate PS4 & PS5 : 47,99€ au lieu de 119,99€ (-60%)

: 47,99€ au lieu de 119,99€ (-60%) FIFA 22 PS5 : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

: 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%) For Honor Complete Edition : 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%)

: 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%) Gold Edition de Call of Duty Advanced Warfare : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

: 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%) Haven : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

: 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%) HITMAN 3 - Deluxe Edition : 35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%)

: 35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%) IMMORTALS FENYX RISING ÉDITION GOLD PS4 & PS5 : 34,99€ au lieu de 99,99€ (-65%)

: 34,99€ au lieu de 99,99€ (-65%) Life is Strange Remastered Collection : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

: 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%) Marvel's Guardians of the Galaxy + Marvel's Avengers PS4 & PS5 : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

: 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%) Mass Effect Édition Légendaire : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

: 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%) Mortal Kombat 11 Ultimate PS4 & PS5 : 23;99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

: 23;99€ au lieu de 59,99€ (-60%) NBA 2K22 - Pack cross-gen PS4 & PS5 : 21,24€ au lieu de 84,99€ (-75%)

: 21,24€ au lieu de 84,99€ (-75%) ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 Deluxe Edition : 23,74€ au lieu de 94,99€ (-75%)

: 23,74€ au lieu de 94,99€ (-75%) Pack Call of Duty : Ghosts et Season Pass : 43,99€ au lieu de 10,99€ (-60%)

: 43,99€ au lieu de 10,99€ (-60%) Pack Crash + Spyro Triple Play : 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%)

: 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%) Pack Héritage STAR WARS : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

: 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%) Pack: Le Bâton de la Vérité + L’Annale du Destin : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

: 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%) Persona 5 Ultimate Edition : 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%)

24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%) Planet Coaster: Premium Edition : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

: 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%) Riders Republic Édition Or PS4 & PS5 : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

: 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%) SCARLET NEXUS PS4 & PS5 : 29,39€ au lieu de 69,99€ (-58%)

: 29,39€ au lieu de 69,99€ (-58%) Sekiro: Shadows Die Twice - Édition GOTY : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

: 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%) Skyrim Anniversary Edition + Fallout 4 G.O.T.Y Bundle : 44,99€ au lieu de 89,99€ (-50%)

: 44,99€ au lieu de 89,99€ (-50%) South Park : L'Annale du Destin - Édition Gold : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

: 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%) The Elder Scrolls V Skyrim VR : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

: 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%) The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition - PS5 & PS4 : 32,99€ au lieu de 54,99€ (-40%)

- PS5 & PS4 : 32,99€ au lieu de 54,99€ (-40%) The Walking Dead: The Telltale Definitive Series : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

: 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%) Tom Clancy's Rainbow Six Extraction - Pack United : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%) Watch Dogs 2 - Gold Edition : 21,99€ au lieu de 109,99€ (-80%)

: 21,99€ au lieu de 109,99€ (-80%) Watch Dogs: Legion - Édition Deluxe : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

: 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%) Wolfenstein: Alt History Collection : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Jeux PS4 et PS5 à moins de 20€

Alan Wake Remastered : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

: 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%) Assassin's Creed Odyssey - Season Pass : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

: 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Assassin's Creed Origins - DELUXE EDITION : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

: 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%) Assassin's Creed Valhalla – Season Pass : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

: 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) ASTRO BOT Rescue Mission : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

: 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%) Batman: Arkham Knight - Édition premium : 14,99 au lieu de 49,99€ (-70%)

: 14,99 au lieu de 49,99€ (-70%) Captain Tsubasa: Rise of New Champions Édition Deluxe : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

: 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%) Cities: Skylines - Mayor's Edition : 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%)

: 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%) CODE VEIN Deluxe Edition : 18,89€ au lieu de 89,99€ (-79%)

: 18,89€ au lieu de 89,99€ (-79%) Danganronpa 1/2 Reload : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

: 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%) Danganronpa Another Episode Ultra Despair Girls : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

: 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%) Danganronpa V3 Killing Harmony : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%) Darksiders III Digital Deluxe Edition : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

: 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%) Devil May Cry HD Collection & 4SE Bundle : 14,84€ au lieu de 44,99€ (-67%)

: 14,84€ au lieu de 44,99€ (-67%) Diablo III: Eternal Collection : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

: 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%) Empire of Sin - Deluxe Edition : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

: 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%) Far Cry New Dawn Deluxe Edition : 13,74€ au lieu de 54,99€ (-75%)

: 13,74€ au lieu de 54,99€ (-75%) Frostpunk Complete Collection : 15,74€ au lieu de 44,99€ (-65%)

: 15,74€ au lieu de 44,99€ (-65%) GreedFall Gold Edition : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

: 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%) Jurassic World Evolution Deluxe Edition : 10,99€ au lieu de 54,99€ (-80%)

: 10,99€ au lieu de 54,99€ (-80%) Just Cause 4 - Édition complète : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

: 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%) Kingdoms of Amalur Re-Reckoning - Fate Edition : 19,24€ au lieu de 54,99€ (-65%)

: 19,24€ au lieu de 54,99€ (-65%) La Terre du Milieu L'Ombre de la Guerre : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

: 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%) LEGO Marvel Super Heroes 2 : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

: 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%) LEGO NINJAGO Le Film Le Jeu Vidéo : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

: 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%) Les Sims 4 DLC (Ecologie, Vivre Ensemble) : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

: 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Life is Strange 2 - Saison complète : 12,78€ au lieu de 31,96€ (-60%)

: 12,78€ au lieu de 31,96€ (-60%) Little Nightmares II Deluxe Edition PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

: 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Maneater PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

: 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Marvel vs. Capcom: Infinite - Deluxe Editio n : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

n : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%) Marvel's Iron Man VR : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

: 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Mortal Shell : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

: 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%) Persona Dancing: Endless Night Collection : 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%)

: 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%) Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition : 13,19€ au lieu de 39,99€ (-67%)

: 13,19€ au lieu de 39,99€ (-67%) Spyro Reignited Trilogy : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

: 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%) Tennis World Tour 2 Ace Edition : 14,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

: 14,49€ au lieu de 69,99€ (-75%) The Caligula Effect Overdose : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

: 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%) The Crew 2 Édition Gold : 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

: 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%) The Division 2 - Warlords of New York Edition : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

: 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%) The Walking Dead Onslaught : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

: 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%) The Yakuza Remastered Collection : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

: 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%) Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Deluxe Edition : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

: 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%) Two Point Hospital JUMBO Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

: 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%) Valkyria Chronicles 4 Complete Edition : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

: 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%) Wolfenstein II The New Colossus Deluxe Edition : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

: 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%) Zero Escape The Nonary Games : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Jeux en promo à moins de 10€