Envie de faire le plein de jeux PS5, PS4 et PSVR à petit prix ? Découvrez sans plus attendre les deux nouvelles vagues de promo du PS Store. Au programme des gros jeux comme de l'indé.

Qui dit mercredi, dit nouvelle salve de promos sur le PS Store. Encore une fois, certaines exclusivités PS5 et PS4 sont à l’honneur et bradées. Au programme de cette opération « La Planète des Réductions », des prix cassés sur des gros jeux, des indés comme de la VR avec une ristourne pouvant grimper jusqu’à -95%.

Ces nouvelles promos PS Store seront disponibles jusqu’au 13 octobre à 2h59 du matin, heure française. Comme d’habitude, on vous a listé certaines des meilleures réductions, triées par tranches de prix. On rappelle que certains titres présents sont disponibles gratuitement pour les abonnés PS Plus Extra/Premium.

Les meilleures promos PS Store

Aliens: Fireteam Elite - Ultimate Edition : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

: 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%) Battlefield 2042 sur PS5 : 35,99€ au lieu de 79,99€ (-55%)

: 35,99€ au lieu de 79,99€ (-55%) Call of Duty : Black Ops Cold War - Pack Cross-gen PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 74,99€ (-60%)

: 29,99€ au lieu de 74,99€ (-60%) Call of Duty : Modern Warfare : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

: 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%) Call of Duty : Advanced Warfare - Digital Pro Edition (Day Zero) : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

: 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%) Call of Duty : Infinite Warfare - Legacy Edition : 35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%)

: 35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%) Call of Duty : Vanguard - Pack Cross-gen : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

: 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%) Call of Duty : WWII - Gold Edition : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

: 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%) Collection Nioh : 44,79€ au lieu de 79,99€ (-44%)

: 44,79€ au lieu de 79,99€ (-44%) Cuphead & The Delicious Last Course : 20,24€ au lieu de 26,99€ (-25%)

: 20,24€ au lieu de 26,99€ (-25%) DEATH STRANDING Édition numérique Deluxe : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

: 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%) Demon’s Souls : 44,79€ au lieu de 79,99€ (-44%)

: 44,79€ au lieu de 79,99€ (-44%) Destiny 2 : La Reine Sorcière : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

: 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%) DIGIMON STORY: CYBER SLEUTH - HACKER'S MEMORY : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

: 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%) Édition numérique Deluxe de Demon's Souls : 64,99€ au lieu de 99,99€ (-35%)

: 64,99€ au lieu de 99,99€ (-35%) F1 22 Édition Champions PS4 et PS5 : 53,99€ au lieu de 89,99€ (-40%)

: 53,99€ au lieu de 89,99€ (-40%) Farming Simulator 22 PS4 & PS5 : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

: 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%) Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT : 55,19€ au lieu de 79,99€ (-31%)

: 55,19€ au lieu de 79,99€ (-31%) Insurgency: Sandstorm - Gold Edition : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

: 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%) Maneater Apex Edition : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

: 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%) Marvel's Spider-Man: Miles Morales PS4 & PS5 : 34,79€ au lieu de 59,99€ (-42%)

: 34,79€ au lieu de 59,99€ (-42%) Mise à jour Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

: 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%) MY HERO ONE'S JUSTICE 2 Deluxe Edition : 21,24€ au lieu de 84,99€ (-75%)

: 21,24€ au lieu de 84,99€ (-75%) Nioh Remastered – Édition complète : 34,79€ au lieu de 59,99€ (-42%)

: 34,79€ au lieu de 59,99€ (-42%) Persona 5 Strikers : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

: 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%) Ratchet & Clank: Rift Apart : 49,59€ au lieu de 79,99€ (-38%)

: 49,59€ au lieu de 79,99€ (-38%) Returnal : 54,39€ au lieu de 79,99€ (-32%)

: 54,39€ au lieu de 79,99€ (-32%) SCARLET NEXUS Ultimate Edition PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%)

: 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%) Sherlock Holmes Chapter One : 22,49€ au lieu de 44,99€ (-50%)

: 22,49€ au lieu de 44,99€ (-50%) Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

: 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%) SnowRunner : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

: 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%) Sonic Origins PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

: 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%) SpellForce III Reforced : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

: 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%) Tales Of Arise Ultimate Edition PS4 & PS5 : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

: 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%) The Elder Scrolls Online Collection: High Isle CE - PS4 & PS5 : 44,99€ au lieu de 89,99€ (-50%)

: 44,99€ au lieu de 89,99€ (-50%) The Elder Scrolls Online: High Isle CE Upgrade : 27,49€ au lieu de 54,99€ (-50%)

: 27,49€ au lieu de 54,99€ (-50%) THE KING OF FIGHTERS XV Edition Deluxe PS4 & PS5 : 50,99€ au lieu de 84,99€ (-40%)

: 50,99€ au lieu de 84,99€ (-40%) Trials of Mana : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

: 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%) Tropico 6 - Next Gen Edition : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

: 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%) Way of the Hunter: Elite Edition : 43,99€ au lieu de 54,99€ (-20%)

Les jeux PS5 & PS4 à moins de 20€

Alan Wake Remastered : 16,49€ au lieu de 29,99€ (-45%)

: 16,49€ au lieu de 29,99€ (-45%) ANNO: Mutationem Collector's Edition PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

: 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%) Assassin's Creed Odyssey - DELUXE EDITION : 16,99€ au lieu de 84,99€ (-80%)

: 16,99€ au lieu de 84,99€ (-80%) Batman: Arkham Knight - Édition premium : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

: 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%) Call of Duty : Modern Warfare Remastered : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

: 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Captain Tsubasa: Rise of New Champions : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%) Chernobylite : 19,49€ au lieu de 29,99€ (-35%)

: 19,49€ au lieu de 29,99€ (-35%) Conan Exiles : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

: 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%) Cuphead : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

: 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%) Dead Cells : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

: 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%) Desperados III : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

: 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%) Devil May Cry 5 Deluxe + Vergil : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

: 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) DORAEMON STORY OF SEASONS : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

: 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%) DRAGON BALL Z: KAKAROT : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

: 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%) Edge Of Eternity : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

: 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%) Fallout 4 Season Pass Bundle : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

: 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%) Ghostrunner : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

: 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%) GreedFall - Standard Edition : 10,49€ au lieu de 34,99€ (-70%)

: 10,49€ au lieu de 34,99€ (-70%) HITMAN 3 Access Pass: HITMAN 2 Standard : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

: 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%) HITMAN 2 - Gold Edition : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

: 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%) Hunting Simulator 2 : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

: 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%) It Takes Two PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

: 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Job Simulator : 12,99€ au lieu de 19,99€ (-35%)

: 12,99€ au lieu de 19,99€ (-35%) Journey to the Savage Planet : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

: 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%) Judgment : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

: 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Jurassic World Evolution Deluxe Edition : 10,99€ au lieu de 54,99€ (-80%)

: 10,99€ au lieu de 54,99€ (-80%) Kill It With Fire : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

: 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%) L. A. Noire : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

: 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Legend of Mana : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

: 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%) Little Nightmares II PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

: 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%) Lost in Random sur PS4 et PS5 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

: 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%) Marvel vs. Capcom: Infinite - Deluxe Edition : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

: 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%) Mortal Kombat 11 : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

: 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%) Nioh : édition complète : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

: 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%) Predator: Hunting Grounds : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

: 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Pumpkin Jack : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

: 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%) RICK AND MORTY: VIRTUAL RICK-ALITY : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

: 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%) RIDE 4 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

: 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%) Ruined King: A League of Legends Story™ : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

: 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%) Secret Neighbo r : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

r : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%) Secret of Mana : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

: 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Shadow Warrior 3 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

: 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Sniper Elite 4 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

: 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%) STAR WARS Jedi: Fallen Order™ Édition Deluxe : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

: 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%) Streets Of Rage 4 : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

: 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%) Super Monkey Ball Banana Mania PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

: 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Upgrade : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

: 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%) The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition - PS5 & PS4 : 13,19€ au lieu de 39,99€ (-67%)

: 13,19€ au lieu de 39,99€ (-67%) The Sinking City: Necronomicon Edition : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

: 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%) The Surge 2 - Premium Edition : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

: 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%) The Walking Dead Onslaught : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

: 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%) The Walking Dead: Saints & Sinners - Standard Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

: 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%) Tom Clancy’s Ghost Recon® Wildlands Year 2 Gold Edition : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

: 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%) Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

: 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%) Two Point Hospital: JUMBO Edition : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

: 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%) Unbound: Worlds Apart : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

: 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%) Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown (Jeu principal + Pack Légendaire) : 13,49€ au lieu de 29,99€ (-

: 13,49€ au lieu de 29,99€ (- Warhammer: Chaosbane : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

: 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%) Warhammer: Vermintide 2 - Ultimate Edition : 10,99€ au lieu de 54,99€ (-80%)

: 10,99€ au lieu de 54,99€ (-80%) Weird Wes t : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

t : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Werewolf: The Apocalypse – Earthblood : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

: 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%) WRC 10 FIA World Rally Championship : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

: 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%) Young Souls : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

: 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%) Zombie Army 4: Dead War : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Les promos PS Store à moins de 10€

Absolver: Downfall : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

: 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%) Alba: A Wildlife Adventure : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

: 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%) Arizona Sunshine® : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

: 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%) Blizzard® Arcade Collection : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

: 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%) Blood Bowl 2: Legendary Edition : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

: 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%) Burnout™ Paradise Remastered : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

: 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%) Cities: Skylines - PlayStation®4 Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

: 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

: 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%) Creed: Rise to Glory™ : 8,74€ au lieu de 24,99€ (-65%)

: 8,74€ au lieu de 24,99€ (-65%) Descenders : 7,69€ au lieu de 21,99€ (-65%)

: 7,69€ au lieu de 21,99€ (-65%) DRAGON BALL FIGHTERZ - Ultimate Edition : 6,89€ au lieu de 114,99€ (-94%)

: 6,89€ au lieu de 114,99€ (-94%) Dying Light: The Following - Enhanced Edition : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

: 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%) Empire of Sin : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

: 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) Fallout 76 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

: 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) For Honor Year 3 Pass : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

: 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%) FOR HONOR™ STANDARD EDITION : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

: 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%) Gang Beasts : 8,99€ au lieu de 19,99€ (-55%)

: 8,99€ au lieu de 19,99€ (-55%) Hello Neighbor : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

: 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%) Hood: Outlaws & Legends : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

: 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%) Horizon Zero Dawn™ Complete Edition : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

: 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%) Kerbal Space Program Enhanced Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

: 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) Le coffret de fête Jackbox Party Pack : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

: 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%) Lucky's Tale : 7,19€ au lieu de 17,99€ (-60%)

: 7,19€ au lieu de 17,99€ (-60%) Mafia II: Definitive Edition : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

: 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%) Mafia III: Definitive Edition : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

: 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%) Moving Out : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

: 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%) MXGP 2020 - The Official Motocross Videogame : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%) NASCAR Heat 5 : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

: 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%) Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

: 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%) Overcooked! 2 - Gourmet Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

: 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) Pyre : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

: 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%) Risk of Rain 2 : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

: 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%) ScourgeBringer : 8,49€ au lieu de 16,99€ (-50%)

: 8,49€ au lieu de 16,99€ (-50%) Shadow Warrior 2 : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

: 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%) South of the Circle : 9,09€ au lieu de 12,99€ (-30%)

: 9,09€ au lieu de 12,99€ (-30%) Spelunky 2 : 8,99€ au lieu de 19,99€ (-55%)

: 8,99€ au lieu de 19,99€ (-55%) Steven Universe: Déchaîne la lumière : 8,39€ au lieu de 20,99€ (-60%)

: 8,39€ au lieu de 20,99€ (-60%) Surviving Mars - Digital Deluxe Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

: 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) The Crew® 2 - Édition Standard : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

: 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%) The Elder Scrolls Online : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

: 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%) Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

: 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) TT Isle of Man: Ride on the Edge 2 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

: 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) Untitled Goose Game : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

: 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%) Warhammer: Vermintide 2 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

: 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%) Wonder Boy: The Dragon's Trap : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

: 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%) WRC 8 FIA World Rally Championship : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Les bons plans PS5 & PS4 à moins de 5€