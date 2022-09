Alors que les nouveaux jeux du PS Plus Extra & Premium de septembre 2022 sont désormais disponibles en téléchargement, Sony continue sur sa lancée. A l’honneur « Les jeux à grand succès » qui font l’objet de nouvelles promos sur le PS Store. L’occasion pour les joueurs de faire le plein de titres PS5 et PS4 salués par la critique et le grand public. On retrouve par exemple, Kena Bridge of Spirits, Gran Turismo 7, Ghost of Tsushima Director’s Cut ou encore The Quarry à prix réduit.

Ces promos PS Store prendront fin le 29 septembre à 2h59, heure française. Comme d’habitude, nous vous avons compilé les meilleures réductions par tranches de prix. On rappelle cependant que certains titres présents sont disponibles gratuitement pour les abonnés PS Plus Extra/Premium.

Les meilleures promos du PS Store

Anthologie Sid Meier’s Civilization VI : 29,99€ au lieu de 74,99€ (-60%)

: 29,99€ au lieu de 74,99€ (-60%) Assassin's Creed Valhalla Deluxe PS4 & PS5 : 29,69€ au lieu de 89,99€ (-67%)

: 29,69€ au lieu de 89,99€ (-67%) Atelier Ryza 2 : Les Légendes Oubliées & Le Secret de la Fée PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

: 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%) Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

: 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%) Back 4 Blood : Édition Standard PS4 & PS5 : 28,00€ au lieu de 70,00€ (-60%)

: 28,00€ au lieu de 70,00€ (-60%) Battlefield 2042 Édition Gold sur PS4 & PS5 : 64,99€ au lieu de 99,99€ (-35%)

: 64,99€ au lieu de 99,99€ (-35%) Bundle Assassin's Creed Valhalla + Watch Dogs: Legion : 42,89€ au lieu de 129,99€ (-67%)

: 42,89€ au lieu de 129,99€ (-67%) Bundle des classiques PS2 de Rockstar Games : 29,39€ au lieu de 69,99€ (-58%)

: 29,39€ au lieu de 69,99€ (-58%) Capcom Fighting Bundle : 38,99€ au lieu de 59,99€ (-35%)

38,99€ au lieu de 59,99€ (-35%) Capcom Fighting Collection : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%) Crash Bandicoot 4: It’s About Time : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

: 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%) Cyberpunk 2077 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

: 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%) DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

: 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%) Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles PS4 & PS5 : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

: 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%) Diablo Prime Evil Collection : 29 ,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

: 29 ,99€ au lieu de 59,99€ (-50%) DRAGON QUEST BUILDERS : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

: 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%) DRAGON QUEST XI S : Les Combattants de la destinée - Édition ultime : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

Les Combattants de la destinée - Édition ultime : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%) Dying Light 2 Stay Human PS4&PS5 : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

: 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%) Édition Deluxe (numérique) de Monster Hunter World: Iceborne : 26,79€ au lieu de 39,99€ (-33%)

: 26,79€ au lieu de 39,99€ (-33%) FAR CRY 6 ÉDITION DELUXE : 35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%)

: 35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%) FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE : 45,59€ au lieu de 79,99€ (-43%)

: 45,59€ au lieu de 79,99€ (-43%) FINAL FANTASY VII REMAKE : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

: 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%) Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT : 44,79€ au lieu de 69,99€ (-36%)

: 44,79€ au lieu de 69,99€ (-36%) Ghostwire: Tokyo Deluxe Edition : 44,99€ au lieu de 89,99€ (-50%)

: 44,99€ au lieu de 89,99€ (-50%) Gran Turismo 7 : 59,99€ au lieu de 79,99€ (-25%)

: 59,99€ au lieu de 79,99€ (-25%) GRID Legends PS4 et PS5 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

: 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%) HITMAN 3 - Standard Edition : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

: 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%) IMMORTALS FENYX RISING - ÉDITION GOLD PS4 & PS5 : 34,99€ au lieu de 99,99€ (-65%)

: 34,99€ au lieu de 99,99€ (-65%) Kena: Bridge of Spirits Digital Deluxe PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

: 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%) Kerbal Space Program Enhanced Edition Complete : 26,99€ au lieu de 59,99€ (-55%)

: 26,99€ au lieu de 59,99€ (-55%) KINGDOM HEARTS All-In-One : 76,99€ au lieu de 109,99€ (-30%)

: 76,99€ au lieu de 109,99€ (-30%) KINGDOM HEARTS Melody of Memory : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

: 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%) LEGO Star Wars : La Saga Skywalker PS4 & PS5 : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

: 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%) Life is Strange Remastered Collection : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

: 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%) Life is Strange: True Colors PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

: 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%) Lost Judgment PS4 & PS5 : 26,99€ au lieu de 59,99€ (-55%)

: 26,99€ au lieu de 59,99€ (-55%) Marvel's Guardians of the Galaxy + Marvel's Avengers PS4 & PS5 : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

: 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%) Marvel's Guardians of the Galaxy pour PS4 et PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

: 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%) Marvel's Spider-Man: Miles Morales Édition Ultimate : 55,19€ au lieu de 79,99€ (-31%)

: 55,19€ au lieu de 79,99€ (-31%) Mass Effect Édition Légendaire : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

: 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%) MotoGP 22 PS4 & PS5 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

: 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%) NEO: The World Ends with You : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

: 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%) NieR Replicant ver.1.22474487139… : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

: 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%) Persona Dancing: Endless Night Collection : 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%)

: 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%) Planet Coaster: Premium Edition : 27,99€ au lieu de 79,99€ (-65%)

: 27,99€ au lieu de 79,99€ (-65%) PROJECT ZERO : LA PRÊTRESSE DES EAUX NOIRES PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

: 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%) Red Dead Redemption 2 : Édition Ultime : 34,99€ au lieu de 99,99€ (-65%)

34,99€ au lieu de 99,99€ (-65%) Sackboy: A Big Adventure PS4 & PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

: 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%) Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster Édition Deluxe numérique : 31,49€ au lieu de 69,99€ (-55%)

: 31,49€ au lieu de 69,99€ (-55%) Skyrim Anniversary Edition + Fallout 4 G.O.T.Y Bundle : 35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%)

35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%) Sniper Elite 5 PS4 & PS5 : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

: 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%) STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN PS4 & PS5 : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

: 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%) SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris Deluxe Edition : 49,49€ au lieu de 109,99€ (-55%)

: 49,49€ au lieu de 109,99€ (-55%) Tales of Arise PS4 & PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

: 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%) The Dark Pictures Anthology - Triple Pack PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

: 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%) The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition - PS5 & PS4 : 27,49€ au lieu de 54,99€ (-50%)

: 27,49€ au lieu de 54,99€ (-50%) The Quarry - Édition Deluxe pour PS4 et PS5 : 56,94€ au lieu de 84,99€ (-33%)

: 56,94€ au lieu de 84,99€ (-33%) Tiny Tina's Wonderlands : 46,89€ au lieu de 69,99€ (-33%)

: 46,89€ au lieu de 69,99€ (-33%) Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction Deluxe Edition PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

: 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%) WWE 2K22 Bundle numérique Cross-gen : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Les gros jeux PS5 & PS4 à moins de 25 euros

13 Sentinels: Aegis Rim : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

: 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%) Assassin's Creed Odyssey - GOLD EDITION : 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%)

: 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%) Assassin's Creed Origins - GOLD EDITION : 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%)

: 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%) Blair Witch: VR Edition : 19,49€ au lieu de 29,99€ (-35%)

: 19,49€ au lieu de 29,99€ (-35%) Bloodborne : Game of the Year Edition : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

: 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%) Borderlands 3 : édition Next Level PS4 & PS5 : 22,49€ au lieu de 74,99€ (-70%)

: 22,49€ au lieu de 74,99€ (-70%) Captain Tsubasa: Rise of New Champions Édition Deluxe : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

: 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%) Cities: Skylines - Cities Upgrade Bundle : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

: 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%) Control Ultimate Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

: 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%) Crash Bandicoot N. Sane Trilogy : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

: 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Crash Team Racing Nitro-Fueled : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

: 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%) Crysis 2 Remastered : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

: 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%) Crysis 3 Remastered : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

: 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%) Dishonored : Death of the Outsider - Pack Deluxe : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

: 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%) DOOM Eternal Deluxe Edition - PS4 & PS5 : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%) DRAGON QUEST BUILDERS 2 Édition standard : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

: 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%) Far Cry 5: Gold Edition : 22,49€ au lieu de 89,99€ (-75%)

: 22,49€ au lieu de 89,99€ (-75%) FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

: 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%) Grand Theft Auto V (PS4 & PS5) : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

: 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%) I AM SETSUNA : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

: 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%) Little Nightmares II Deluxe Edition PS4 & PS5 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

: 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%) Marvel's Avengers : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

: 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%) Mortal Kombat 11 Ultimate PS4 & PS5 : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

: 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%) OlliOlli World (PS4/PS5) : 19,79€ au lieu de 29,99€ (-34%)

: 19,79€ au lieu de 29,99€ (-34%) Pack de L'Ombre - La Terre du Milieu : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%) Pack Héritage STAR WARS : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

: 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%) Pack: Le Bâton de la Vérité + L’Annale du Destin : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%) Riders Republic PS4 & PS5 : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

: 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%) SCARLET NEXUS PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

: 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%) Sonic Colours: Ultimate : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

: 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%) TEKKEN 7 - Originals Edition : 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%)

19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%) The Caligula Effect: Overdose : 17,49€ au lieu de 49,99€ (-65%)

: 17,49€ au lieu de 49,99€ (-65%) The Division 2 - Warlords of New York Edition : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

: 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%) The Great Ace Attorney Chronicles : 24,79€ au lieu de 39,99€ (-38%)

: 24,79€ au lieu de 39,99€ (-38%) The Last of Us Part II Édition numérique Deluxe : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

: 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%) The Yakuza Remastered Collection : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

: 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%) Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Deluxe Edition : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

: 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%) Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 : 22,49€ au lieu de 44,99€ (-50%)

: 22,49€ au lieu de 44,99€ (-50%) UFC 4 Édition Deluxe : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

: 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%) Voice of Cards: The Forsaken Maiden : 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%)

: 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%) Voice of Cards: The Isle Dragon Roars : 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%)

: 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%) Watch Dogs: Legion - Édition Deluxe : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

: 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%) Wolfenstein: Alt History Collection : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

: 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%) WRC 10 - Deluxe Edition PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

: 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%) Yakuza: Like a Dragon PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

: 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%) Ys VIII: Lacrimosa of DANA : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Les promos PS Store à moins de 15 euros