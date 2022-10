Les promos n’en finissent plus sur le PS Store. Sony vient de lâcher une nouvelle salve de réduction sur plusieurs gros jeux PS4 & PS5 et quelques-uns de leurs DLC.

En plus des promos PS Store folles sur plus de 2000 jeux PS5 et PS4 qui s’étaleront sur plusieurs semaines encore, Sony lance une nouvelle vague de réductions à durée limitée. « Les offres de weekend » sont plus sélectives et mettent en avant 20 jeux appréciés et leurs contenus additionnels. Il faudra cependant se dépêcher si vous souhaitez craquer sur l’un de ces produits, puisque ces promos PS Store éphémères prendront fin dès ce 1er novembre à 2h59, heure française.

On y retrouve notamment Cyberpunk 2077 qui connaît un carton phénoménal depuis la sortie de l’anime Edgerunners, Assassin's Creed Valhalla ou encore Back 4 Blood. Certains des jeux présents dans la courte liste ci-dessous sont disponibles en démos gratuites du PS Plus Premium. Il vous reste quelques heures pour les essayer et les acheter à moitié prix au minimum.

Les promos PS Store du weekend