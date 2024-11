Y'aura t-il véritablement un PlayStation Showcase pour les 30 ans de la marque dans quelques semaines ? Attention à la déception si vous attendez avec impatience de découvrir les prochains jeux de Naughty Dog, Bend Studio (Days Gone), d'Insomniac Games (Marvel's Wolverine) etc.

Ça ne vous aura peut-être pas échappé que ce sera bientôt les 30 ans de PlayStation. Si la marque a déjà commencé à célébrer cet anniversaire très important, avec des cadeaux offerts aux joueuses et joueurs ou avec des éditions limitées de la PlayStation 5 Pro & Slim, beaucoup espèrent que le constructeur réserve des surprises pour le jour J. Parmi les plus grosses attentes, il y a l'annonce d'un éventuel showcase pour enfin dévoiler les futures exclusivités first-party.

Un PlayStation Showcase en décembre 2024 ? Peut-être pas

Depuis quelques heures, l'espoir d'un PlayStation Showcase pour le 30ème anniversaire de la marque a renait. La Toile s'est même enflammée après avoir visionné un nouveau spot publicitaire « Play Has No Limits » qui serait supposé teaser un événement imminent. Les yeux les plus aiguisés du web ont remarqué une date en rouge, à 47 secondes, qui indique le 3 décembre 2024 à 20h24. L'heure n'a pas vraiment d'importance, mais la date, oui. C'est le jour où PlayStation a fait ses premiers pas dans le jeu vidéo avec la sortie de la PS1 au Japon.

Selon certains, c'est un signe évident que quelque chose se prépare, et de nombreuses personnes aiment croire qu'il pourrait s'agir d'un teasing pour un PlayStation Showcase. Un événement plus long qu'un State of Play qui pourrait mettre le paquet sur les prochaines exclusivités attendues sur PS5. Cela inclut les projets non divulgués de Naughty Dog (The Last of Us), de Bend Studio (Days Gone) et plus encore. Marvel's Wolverine parait être aussi un candidat tout trouvé.

Mais gare à la douche froide après cette découverte car selon le journaliste Jeff Grubb, qui n'est pas le dernier à avoir des scoops, ça sent plutôt le sapin pour un PlayStation Showcase à l'occasion des 30 ans. « Je n'ai pas entendu parler d'un PlayStation Showcase ou d'un State of Play en décembre » indique t-il sur X. Si un tel événement parait peu probable, c'est en raison de la proximité avec les Game Awards 2024. La firme japonaise va t-elle se risquer à prendre la parole alors qu'elle pourrait simplement apparaitre durant la cérémonie avec une ou deux grosses annonces ? Rien n'est moins sûr. Cette date du 3 décembre 2024 peut également renvoyer à une simple célébration pour les 30 ans de PlayStation, et non à un showcase sur les prochains jeux PS5 / PS5 Pro.

Source : Jeff Grubb.