Disponible depuis bientôt deux ans, le PS Portal se fait aujourd’hui assez discret dans la communication de Sony. Pourtant, si l’on se fie aux derniers bruits de couloir, le constructeur serait encore loin d’en avoir terminé avec celui-ci. Pour preuve, il n’y a pas plus tard que cet été, des sources évoquaient le fait qu’une version Pro de l’accessoire PS5 serait actuellement en préparation, avec une sortie prévue courant 2026. Mais avant cela, une mise à jour pourrait d’abord faire son apparition, avec une nouvelle fonctionnalité très demandée à la clé.

Une nouvelle fonctionnalité en approche pour le PS Portal ?

En effet, comme révélé par un internaute sur Reddit, il semblerait que Sony ait fait fuiter l’une des futures fonctionnalités à venir pour le PS Portal, à savoir la possibilité de streamer n’importe lequel des jeux de sa bibliothèque directement depuis l’accessoire PS5. C’est en tout cas ce que laisse entendre une mention brièvement apparue sur le PlayStation Store, qui indiquait alors : « Achetez ce jeu, puis streamez-le et jouez-y instantanément sur le PS Portal ou sur PS5 (via le PS Plus Premium seulement) ».

« J’ai remarqué ça sur la PS App en cherchant quelque chose de nouveau à jouer, mais ça a été supprimé depuis » explique l’internaute à ce sujet, en ajoutant avoir aperçu la mention sous plusieurs jeux tels que Deliver at All Costs ou encore Dead Space. Naturellement, celle-ci a donc depuis été retirée, ce qui appuie l’idée que les joueurs n’étaient pas censés l’apercevoir pour le moment. Néanmoins, si cette nouvelle fonctionnalité finit par s’avérer, cela serait assurément un nouvel atout de taille pour le PS Portal.

Car à l’heure où sont écrites ces lignes, l’accessoire permet uniquement aux joueurs de streamer des jeux installés sur leur PS5, avec les éventuels inconvénients que cela peut impliquer (latence, console qui doit absolument rester en veille, etc.) ; ou de streamer une sélection réduite de titres à condition de disposer d’un abonnement actif au PS Plus Premium. De fait, avec l’ajout d’une telle fonctionnalité, l’accessoire gagnerait ainsi grandement en intérêt, et pourrait même être amené à devenir bien plus qu’un simple accessoire pour la PS5. À surveiller, donc.

Source : Reddit