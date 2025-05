Lancé il y a un petit moment maintenant, le PS Portal s’impose petit à petit comme un succès inattendu pour Sony. Dans son dernier rapport stratégique adressé aux investisseurs, la firme nippone met en avant la performance du périphérique, et semble décidée à lui offrir un avenir plus ambitieux. Cette mise en avant soulève une autre question, et si Sony préparait le terrain pour une véritable console portable nouvelle génération, comme une PS6 Portable. D'autant que les rumeurs sont nombreuses à ce sujet comme on pouvait vous le rapporter en avril dernier.

Le PlayStation Portal devenu une priorité pour Sony, ça sent bon pour une PS6 Portable ?

Le PlayStation Portal n’était pas destiné à devenir un produit phare. Pourtant, Sony le qualifie désormais de produit "solide et rentable", preuve que le concept séduit bien plus qu’attendu. L’arrivée du cloud streaming en bêta sur l’appareil renforce encore son intérêt : il ne s’agit plus seulement de jouer à distance chez soi, mais bien n’importe où, avec une connexion suffisante.

Cette évolution technologique ne passe pas inaperçue. Car si Sony insiste aujourd’hui autant sur la réussite de cet appareil, ce n’est probablement pas un hasard. Le succès du Portal pourrait être le premier pas vers une vraie PS6 portable.

© PlayStation

Un avenir radieux

Pour l’instant, Sony ne parle pas d’une nouvelle console portable en tant que telle. Mais en mettant l’accent sur les bons résultats du Portal, en valorisant le jeu en mobilité, et en investissant dans le cloud gaming, le message est clair : le jeu portable est de retour dans les priorités de la marque.

Et avec une nouvelle génération de consoles en préparation, les rumeurs autour d’une PS6 portable prennent tout leur sens. Il ne s’agirait pas forcément d’un retour à la PS Vita, mais plutôt d’un appareil hybride, pensé pour accompagner la future PlayStation 6.

Une PS6 portable pourrait ainsi tirer parti du cloud, du Remote Play et des jeux live service pour offrir une expérience complémentaire à la console de salon. Ce serait une manière intelligente de s’adapter aux usages modernes, sans concurrencer directement la machine principale.

Source : Sony