Le PS Portal continue de faire son chemin. Sans faire de bruit. Et sans que Sony ne crie forcément sur tous les toits. Mais derrière ses airs de simple accessoire pour PS5, l’appareil semble doucement évoluer vers quelque chose de plus ambitieux. La dernière mise à jour du PS Portal vient d’ailleurs le prouver une fois de plus.

Une nouvelle option qui passe (presque) inaperçue pour le PS Portal

Sony a déployé la mise à jour 5.0.0 du PS Portal il y a peu. Rien de spectaculaire au premier abord. Mais en fouillant dans les notes de patch, un petit détail a attiré l’attention : il est désormais possible de restaurer ses licences directement depuis le PS Portal. Concrètement, cela signifie que l’appareil peut vérifier et réactiver les droits liés à votre compte PSN sans passer par la PS5. Une nouveauté qui peut sembler technique ou mineure. Mais qui en réalité en dit long.

Depuis plusieurs mois, Sony semble vouloir donner un peu plus de liberté au PlayStation Portal. Petit à petit. Déjà, les abonnés PS Plus Premium peuvent streamer des jeux directement sur l’appareil grâce au cloud gaming. Une fonction qui évite d’allumer la PS5 pour profiter de certains titres. Cette nouvelle option de restauration des licences va dans le même sens. Elle prépare le terrain pour un PS Portal plus indépendant. À terme, on peut imaginer un système où les joueurs pourront accéder à leurs jeux achetés sur le PS Store sans dépendre d’une PS5 à proximité.

© PlayStation

Vers une vraie console portable signée PlayStation ?

Bien sûr, tout cela reste à confirmer. Sony n’a pour l’instant jamais présenté le PS Portal comme une console portable classique. Mais les évolutions récentes laissent penser que les choses pourraient changer. Lentement, mais sûrement. Avec le développement du cloud gaming et l’arrivée de nouvelles options comme celle-ci, le PlayStation Portal se rapproche petit à petit d’un fonctionnement plus autonome.

En attendant d’en savoir plus, cette mise à jour confirme au moins une chose : Sony n’abandonne pas le PS Portal. L’appareil continue de s’améliorer. Par petites touches. Et sans forcément faire de grands discours marketing. Mais à force d’évolutions techniques, le PlayStation Portal pourrait bien finir par devenir un produit bien plus intéressant qu’il n’y paraît. Reste à savoir si Sony ira jusqu’au bout de cette idée. Mais clairement, l’avenir du PlayStation Portal est à surveiller de très près.

Source : PlayStation