En attendant d'en savoir plus sur le sort de la PS6, c'est le PS Portal qui refait parler de lui via un leak particulièrement prometteur s'il se vérifie.

Tandis que la PS6 pourrait finalement sortir bien plus tard que prévu, principalement en raison de la crise touchant actuellement la DRAM, et en attendant de voir où vous les rumeurs concernant une prochaine console portable en bonne et due forme, c'est le populaire PS Portal qui revient sur le devant de la scène avec un leak du généralement bien informé KeplerL2. Et celui-ci aurait découvert un développement intéressant pour l'appareil de Sony.

Nouvelle mise en lumière du PS Portal via un récent leak

Depuis son lancement en 2023, le PS Portal a progressivement pris la forme d'une véritable console portable, et non plus seulement un appareil de streaming à distance. Trois ans après sa sortie, il refait ainsi parler de lui en attendant de voir ce que Sony prépare pour sa prochaine génération de hardware, tant à destination du salon que du marché des consoles portables. Une nouvelle rumeur indique d'ailleurs que le constructeur japonais a encore des plans pour cet appareil relié à la PS5.

Le PS Portal actuel embarque pour rappel un écran LCD 1080p avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Sur les forums Neogaf, le généralement bien informé leaker KeplerL2 a indiqué que Sony prévoirait d'offrir un important ravalement de façade à l'appareil portable. Après la PS5 Pro fin 2024, le Portal pourrait ainsi avoir également droit à une nouvelle version, et ce pas plus tard que cette année. Cette nouvelle mouture pourrait quant à elle passer à un écran OLED, potentiellement avec un taux de rafraîchissement passant à 120 Hz par-dessus le marché.

Comme on l'a vu pour le Steam Deck OLED ou la Switch OLED, l'ajout d'un tel écran représenterait une amélioration majeure, offrant des noirs plus profonds, un meilleur contraste et des couleurs plus riches. À lui seul, ce changement pourrait rendre le Portal sur PS très attractif. Ajoutez à cela un taux de rafraîchissement doublé, et vous avez un substitut de choix en attendant la PS6 et sa version portable qui pourraient sortir avec beaucoup de retard. Reste maintenant à voir si ce leak de KeplerL2 se vérifie via une annonce officielle, et s'il s'agit bien d'une stratégie de Sony pour temporiser d'ici à sa prochaine génération de machines.

© Evgeny Opanasenko (Unsplash)

Source : Neogaf