Peu de temps après avoir mis en place la prise en charge du cloud gaming pour les jeux PS5, le PS Portal se met de nouveau à jour avec un correctif supplémentaire. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Les choses bougent décidément beaucoup du côté de PlayStation ces derniers temps. En effet, alors que la PS5, qui vient officiellement de célébrer son cinquième anniversaire, vient tout juste d’avoir droit à une petite mise à jour ajoutant quelques nouveautés au hub d’accueil, il apparaît qu’elle n’est pas la seule à y avoir eu droit. Le PS Portal, qui a récemment fait l’objet d’une amélioration majeure liée au cloud gaming, vient également de recevoir une nouvelle mise à jour, même si celle-ci semble pour l’instant assez nébuleuse.

Le PS Portal se met à jour, voici ce qui change

En effet, deux semaines seulement après être entré dans sa version 6.0.0, le PS Portal évolue encore une fois pour entrer dans sa version 6.0.1, d’ores et déjà disponible. Celle-ci, néanmoins, ne semble pas apporter beaucoup de changements à première vue. « Nous avons amélioré les performances et la stabilité du logiciel système » se contente simplement d’annoncer PlayStation sur son site officiel, sans plus de précision. De fait, il ne faut sans doute pas s’attende à grand-chose de la part de cette mise à jour.

Permet-elle de corriger l’un des principaux bugs de la version 6.0.0, qui pouvait entraîner un redémarrage intempestif du PS Portal lorsque les joueurs tentaient de recourir à la fonction « trier » lors de la navigation dans la bibliothèque PS Plus du cloud ? On l’ignore. Néanmoins, cela devrait a minima améliorer les performances du système dans sa globalité, ce qui est toujours bon à prendre pour les utilisateurs.

« Lors de la configuration initiale sur PS Portal, vous devrez peut-être télécharger et installer des mises à jour une par une » précise toutefois PlayStation pour les joueurs qui pourraient être tentés de s’offrir la machine dans le cadre des offres exceptionnelles du Black Friday. « Il s'agit d'un comportement normal du PS Portal et en aucun cas d'un dysfonctionnement du périphérique. Une fois que vous aurez téléchargé et installé les différentes mises à jour, votre PS Portal sera en mesure de télécharger et d'installer les mises à jour ultérieures en les regroupant ».

