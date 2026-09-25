Sony a déployé la mise à jour 7.1.7 du PS Portal le 25 septembre 2026. Elle apporte notamment une amélioration pour la batterie. On fait le point sur tout ce qu’elle change et améliore.

Si personne, ou presque, n’y croyait lors de son annonce et pourtant. Le PS Portal a finalement été un véritable succès, au point de rapidement connaître des ruptures de stock. Suffisamment en tout cas pour donner des idées à Playstation, qui se pencherait plus sérieusement sur le segment des consoles portables. Plusieurs rumeurs persistantes évoquent en effet une certaine PS6 Portable, qui accompagnerait la sortie de la prochaine console de salon du constructeur. Mais avant de penser à la génération suivante, Sony continue de bichonner son périphérique de streaming. Le PS Portal vient ainsi de recevoir une nouvelle mise à jour majeure, avec notamment des améliorations destinées à optimiser l’autonomie de la batterie.

Une nouvelle mise à jour pour le PS Portal

Le PlayStation Portal passe ainsi en version 7.1.7. Après avoir mis à jour ses consoles et plusieurs accessoires, Sony s’attaque donc à son périphérique de lecture à distance. Ce nouveau patch sert surtout à préserver au maximum la batterie de l’appareil en arrêtant, par défaut, de le recharger à 100%. L’option peut évidemment être modifiée depuis les paramètres à tout moment. Pour le reste, la mise à jour 7.1.7 du PS Portal continue d’améliorer la lisibilité des écrans et les performances de l’appareil. Voici dans le détail les notes de patch de la dernière mise à jour.

Patch notes de la version 7.1.7 du PlayStation Portal

Cette mise à jour change la façon dont votre PS Portal se recharge afin de préserver la santé de la batterie de votre appareil sur le long terme. Après la mise à jour, votre appareil se rechargera par défaut jusqu’à 80%. Vous pouvez modifier la limite de charge à tout moment dans Paramètres > Système > Batterie. Sélectionner une limite de charge supérieure à 80% peut affecter les performances de la batterie et la stabilité globale, ainsi que réduire la santé de la batterie sur le long terme.

Veillez à mettre à jour votre appareil PlayStation Link avec la dernière version du logiciel de l’appareil pour pouvoir le connecter au PS Portal.

Pour mettre à jour votre appareil PS Link, connectez-le à une console PS5 ou à un PC à l’aide de son adaptateur.

Les performances et la stabilité du logiciel ont été améliorées.

Les messages et la facilité d’utilisation de certains écrans ont été améliorés.

Source : Sony