Le PS Portal continue d’évoluer. Sony vient de déployer la mise à jour 6.0.0, et elle apporte deux améliorations majeures, le Cloud Streaming pour les jeux PS5 et le son 3D pour les casques compatibles. De quoi transformer en profondeur l’expérience sur la console portable de PlayStation.

Une grosse mise à jour PS Portal

C’est sans doute la nouveauté la plus attendue. Grâce à cette mise à jour, le PlayStation Portal permet enfin de jouer à certains jeux PS5 directement depuis le cloud. En clair, plus besoin de les installer sur votre console, ils sont accessibles à distance, à condition d’avoir une bonne connexion internet.

Les titres compatibles peuvent être lancés depuis votre bibliothèque numérique, exactement comme sur la PS5. Et Sony a ajouté plusieurs fonctions bienvenues avec une recherche plus rapide pour trouver les jeux compatibles, la possibilité d’acheter un titre en plein streaming, et même de rejoindre une partie multijoueur depuis une simple invitation. C’est simple, plus fluide, et ça rend le PS Portal beaucoup plus autonome qu’à son lancement.

Une interface plus claire et de nouvelles options pratiques

Cette mise à jour ne se contente pas d’ajouter le cloud. Sony en profite pour revoir l’interface du PS Portal et la rendre plus agréable à parcourir. Le menu principal a été repensé pour naviguer plus vite, et le menu rapide peut maintenant s’ouvrir presque partout en appuyant sur la touche PS.

Autre ajout utile, un outil de diagnostic réseau permet de vérifier la qualité de votre connexion pendant une session. On peut aussi envoyer un retour d’expérience directement depuis la console, ce qui simplifie le contact avec le support PlayStation. Enfin, pour plus de sécurité, il est désormais possible de protéger son PS Portal avec un code d’accès.

Le son 3D fait son entrée sur le PS Portal

L’autre grande nouveauté, c’est le son 3D. Si vous jouez avec un casque compatible, vous pouvez maintenant profiter d’un rendu audio spatial, que ce soit en Remote Play ou en Cloud Streaming. Cette technologie, déjà présente sur PS5, offre une immersion bien plus forte sur le PlayStation Portal. Dans un jeu d’action ou d’horreur, entendre un bruit venir de derrière ou sur le côté change vraiment tout.

Avec cette version 6.0.0, Sony montre qu’il n’abandonne pas son PS Portal. Le Cloud Streaming lui donne enfin une vraie utilité, et le son 3D renforce son côté premium. Le produit avait été critiqué à son lancement pour son manque de fonctionnalités, mais cette mise à jour pourrait bien inverser la tendance. En permettant de jouer à ses jeux PS5 sans contrainte, Sony pousse encore un peu plus loin l’idée d’un écosystème connecté entre console, cloud et mobilité.

