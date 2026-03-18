Après la PS5 Pro et son PSSR 2, c’est désormais au tour du PS Portal de se mettre à jour avec un nouveau patch destiné à en améliorer les performances comme l’ergonomie.

C’est décidément la grande forme pour les hardwares de PlayStation ces derniers jours. En effet, alors que les possesseurs de la PS5 Pro peuvent désormais profiter de l’arrivée du PSSR 2 sur la machine, qui permet de rendre une première salve de titres encore plus beaux, la firme japonaise annonce également le déploiement d’une nouvelle mise à jour pour le PS Portal. Car oui, le lecteur à distance de Sony est loin d’avoir été oublié, et il poursuit dès aujourd’hui son évolution avec l’arrivée d’un certain nombre d’améliorations.

Le PS Portal se met lui aussi à jour avec quelques nouveautés

À commencer par l’introduction d’un mode Haute Qualité en 1080p, qui permettra donc désormais aux possesseurs du PS Portal de profiter de leurs jeux dans de meilleures conditions, tant en lecture à distance qu’en streaming dans le cloud. « Ce nouveau mode permet aux joueurs de profiter de jeux à un débit binaire plus élevé que le mode 1080p – Standard par défaut, pour une expérience fluide et haute fidélité » indique PlayStation à ce sujet. Pensez toutefois à l’activer dans les paramètres si vous souhaitez pouvoir en bénéficier.

Et les choses ne s’arrêtent évidemment pas là, puisque la compagnie annonce également l’introduction de plusieurs optimisations pour les sessions de jeu en streaming, dont le but est notamment d’« améliorer la convivialité et [de] réduire les latences » durant les parties. En plus d’une interface de recherche retravaillée, le PS Portal bénéficie ainsi d’une amélioration des notifications liées aux trophées et aux invitations de jeu, mais aussi d’une interface plus intuitive pour les pages de détails sur les produits.

Enfin, pour ceux qui n’auraient pas encore de compte PlayStation au moment d’acheter leur PS Portal, la firme permet aujourd’hui d’en créer un plus facilement directement depuis la machine, grâce à une refonte de l’interface utilisateur qui permet par ailleurs de se connecter plus aisément. « Vous pouvez désormais créer rapidement un compte et vous connecter à votre PS Portal en scannant le code QR à l’aide de votre appareil mobile » nous dit-on notamment dans l’article dédié à la mise à jour sur le PlayStation Blog.

Un succès en hausse pour la machine de Sony

De bien belles nouvelles pour les possesseurs du PS Portal, donc, qui malgré sa relative discrétion dans la communication de Sony, continue de séduire toujours plus d’utilisateurs au fil des mois. « Depuis notre dernière mise à jour en novembre, nous avons constaté une forte dynamique sur PS Portal » se félicite en effet PlayStation. « Les utilisateurs mensuels bénéficiant du streaming dans le cloud ont augmenté de 162% entre janvier 2025 et janvier 2026, et plus de 50% des utilisateurs de PS Portal sont désormais abonnés au PS Plus Premium ». Voilà qui est positif.

Source : PlayStation Blog