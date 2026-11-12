Sony Interactive Entertainment vient de sortir une nouvelle mise à jour pour le PS Portal, le périphérique qui vous permet de jouer en mode nomade à vos jeux PS5.

Avec sa dernière mise à jour, le PS Portal passe officiellement à la version 7.3.2. Alors que Sony préparerait une nouvelle console portale, son périphérique PS5 continue d'améliorer son logiciel système par petites touches. Cette fois, il s'agit d'un patch mineur. On fait le point avec vous sur les notes et on vous explique comment installer la màj.

Le PS Portal accueille la mise à jour 7.3.2

Déjà une nouvelle mise à jour pour le PS Portal. Un mois exactement après le déploiement de la version 7.3.0 et ses nouveautés en matière d'audio 3D, il est l'heure de passer à la version 7.3.2. Cela nous fait donc un troisième patch en moins de deux mois. Mais alors, qu'apporte celui-ci ?

La mise à jour 7.3.2 du PS Portal est a priori un patch mineur. En consultant le support PlayStation, on constate qu'il se résume en une seule phrase :

Nous avons amélioré les performances et la stabilité du logiciel système.

En somme, il s'agit surtout pour PlayStation de renforcer le software du PS portal avec cette mise à jour de novembre. Ça peut paraître rien, mais quand on entend les rumeurs d'un modèle Oled, on se dit que le constructeur veut peut-être offrir une version plus solide pour les nouveaux acquéreurs. Sans compter l'arrivée de GTA 6 le 19 novembre prochain sur PS5, énorme phénomène qui nécessitera un accessoire qui tienne la route même pour du cloud gaming.

© Evgeny Opanasenko sur Unsplash

Comme tout accessoire PS5, le PS Portal se met évidemment à jour afin de maintenir ses performances et d'obtenir la version la plus récente de son logiciel système. Si vous venez d'avoir le vôtre, voici comment installer le patch 7.3.2 et profiter des dernières nouveautés du périphérique :

Allumez le PS Portal.

Balayez l'écran vers la gauche à partir du coin supérieur droit de l'écran, ce qui affiche le menu rapique.

Ouvrez les paramètres de votre accessoire.

Vérifiez qu'il est bien connecté à Internet.

Ensuite, rendez-vous dans la section « Logiciel système ».

Sélectionnez « Mettre à jour le logiciel système ».

Patientez le temps de l'installation et le tour est joué.