Ces dernières semaines, les choses bougent décidément beaucoup du côté des hardwares de PlayStation. Outre la malheureuse nouvelle augmentation de prix annoncée par Sony pour ses machines, ces dernières ont en effet eu droit à de multiples mises à jour, que ce soit pour introduire le PSSR 2 sur PS5 Pro, ou pour teaser l’arrivée imminente d’une nouvelle optimisation de l’interface du menu de la PS5 auprès de certains utilisateurs. Et les choses ne s’arrêtent pas là puisque le PS Portal, de son côté, n’est pas non plus oublié par le constructeur.

Le PS Portal reçoit une nouvelle mise à jour

Pour preuve, après avoir reçu une belle mise à jour le mois dernier, dont l’objectif était notamment d’introduire un nouveau mode de jeu à la machine, le PS Portal a de nouveau eu droit à une mise à jour inopinée hier. Cette fois-ci, rien d’aussi marquant n’est toutefois à noter, puisque la version 7.0.2 a uniquement pour but « d’améliorer les performances et la stabilité du logiciel système », en plus « d’améliorer les messages et l’ergonomie de certains écrans ». Pour les utilisateurs du PS Portal, cela reste néanmoins toujours bon à prendre.

Précisons que certains joueurs ont pu signaler la présence d’un délai dans l’installation de la mise à jour, qui reste parfois bloquée à un certain moment du téléchargement. Si cela se produit, pas de panique : il vous suffit alors de patienter un peu en attendant que la progression reprenne naturellement son cours. Pour le reste, le PS Portal ne semble avoir aucune nouveauté supplémentaire à proposer pour le moment, ce qui n’est pas une grande surprise au vu de l’importante mise à jour déployée par PlayStation récemment.

© PlayStation

Profitons-en pour rappeler qu’en dépit de son apparente discrétion dans la communication de Sony, le PS Portal reste malgré tout un accessoire très prisé par les joueurs. En l’espace d’un an, ce sont en effet 162% d’utilisateurs mensuels supplémentaires qui ont rejoint l’aventure, preuve du succès de l’accessoire PS5. Un accessoire qui, malheureusement, a lui aussi été victime de la récente inflation annoncée par PlayStation, et qui a donc vu son prix passer de 219.99€ à 249.99€ suite à une hausse de 30€. Étrange génération…

Source : PlayStation