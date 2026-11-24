Cinq jours après la sortie de GTA 6, le PS Portal reçoit enfin une mise à jour attendue pour les détenteurs de l'appareil portable de streaming lié à la PS5.

Moins d'une semaine après sa sortie, GTA 6 franchit déjà un nouveau cap chez PlayStation. Une mise à jour permet en effet désormais de streamer le blockbuster de Rockstar directement depuis les serveurs de Sony, sur PS5 comme sur PS Portal. Une excellente nouvelle pour les nomades… à condition de remplir quelques conditions.

GTA 6 désormais jouable sur le PS Portal via le Cloud de Sony

Les rues de Leonida vous suivent désormais partout. Comme l'a rapporté notamment Power Up Gaming sur X.com, GTA 6 a tout fraîchement reçu une attention partiuculière, puisqu'il est dès maintenant compatible avec le jeu en streaming via le Cloud du PS Plus Premium. Le jeu tourne ainsi sur les serveurs de Sony, et l'image se transmet en direct sur votre PS5 ou votre PS Portal.

C'est évidemment le PS Portal qui profite le plus de cette importante mise à jour. Jusqu'ici, la petite machine de Sony devait passer par la lecture à distance pour lancer GTA 6, et donc dépendre d'une PS5 constamment en marche à la maison. Avec le cloud, plus besoin de console : le PS Portal devient une vraie porte d'entrée vers Vice City, même à des kilomètres de votre salon.

Il n'aura finalement fallu attendre que 5 petits jouurs pour que GTA 6 se mette sur le petit nuage de Sony afin que les détenteurs du PS Portal puissent profiter du titre de façon relativement indépendante, bien qu'une bonne connexion soit fatalement nécessaire pour profiter correctement du Cloud.

Comment jouer à GTA 6 sur le Portal via le Cloud ?

Attention toutefois, la possibilité de jouer à GTA 6 sur le PS Portal via le Cloud s'accompagne de plusieurs conditions. Il convient également de noter que cela ne signifie en aucun cas que le titre figure désormais dans le catalogue du PS Plus Premium. Il est en effet impératif de posséder le jeu, mais également de disposer d'un abonnement au service de PlayStation, pour accompagner Lucia et Jason depuis un petit nuage. Voici donc les différentes cases à cocher pour profiter de tout cela sur le PS Portal :

Posséder GTA 6 sur son compte PlayStation.

sur son compte PlayStation. Être abonné au PS Plus Premium , la formule la plus haut de gamme de l'abonnement de Sony. Les paliers Essential et Extra ne donnent pas accès au streaming cloud.

, la formule la plus haut de gamme de l'abonnement de Sony. Les paliers Essential et Extra ne donnent pas accès au streaming cloud. Jouer sur PS5 ou PS Portal , les deux supports concernés par cette mise à jour.

, les deux supports concernés par cette mise à jour. Disposer d'une connexion internet solide et stable, puisque tout le jeu transite par les serveurs de Sony.

Source : Power Up Gaming