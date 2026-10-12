Le PS Portal a encore reçu une nouvelle mise à jour qui apportent plusieurs nouveautés à l'accessoire de la PS5, voici plus en détail ce qu'elle change.

Avec la mise à jour 7.3.0., le PS Portal reçoit son deuxième patch en l'espace d'un mois, ce qui est assez rare dans un laps de temps aussi court. Celle-ci apporte quelques nouveautés notables, comme de la 3D Audio et pourrait ajouter au crédit de rumeurs laissant entendre qu'un modèle OLED serait à l'étude pour une sortie dans un avenir plus ou moins proche.

Qu'apporte la mise à jour 7.3.0 du PS Portal ?

Le PS Portal, qui permet de streamer de façon portable ce qu'affiche la PS5, en est donc désormais passé à la version 7.3.0 de son logiciel système. Après un déploiement en différentes phases, tout le monde devrait maintenant être en mesure de la télécharger. Voici ce qu'elle apporte d'après les notes de patch officielles disponibles en anglais sur le site officiel de PlayStation.

Vous pouvez activer ou désactiver l'audio 3D pendant une partie sur le PS Portal. Allez dans Paramètres > Système > Audio 3D.

Amélioration l'expérience de recherche. Vous pouvez désormais : Voir les résultats en temps réel à mesure que vous tapez. Scanner un code QR pour poursuivre votre recherche sur le PlayStation Store via l'application PlayStation ou un navigateur web.

Amélioration des performances et de la stabilité du logiciel système du PS Portal.

Amélioration des messages et de l'ergonomie de certains écrans.

© Sony

Que pourrait signifier cette seconde mise à jour en si peu de temps ?

La dernière mise à jour du PS Portal a pour rappel eu lieu il y a seulement quelques semaines. Elle visait à préserver la batterie de l'appareil en ajoutant une option pour limiter la charge à 80 %. Il est d'ailleurs intéressant de voir l'appareil de streaming bénéficier d'une telle attention, surtout au vu des récents indices suggérant l'arrivée prochaine d'une nouvelle version de l'accessoire.

Par le passé, des rumeurs avaient en effet évoqué un PS Portal doté d'un écran OLED, mais rien de tel n'a encore vu le jour. Mais des développement plus récents ont laissé entendre que deux nouveaux modèles auraient reçu une certification, et l'un d'entre pourrait bien être justement la fameuse version dotée d'un écran OLED, de bien meilleure qualité, mais avec fatalement en contrepartie une prix plus élevé, d'autant plus dans le climat actuel de RAMpocalypse. Quoi que Sony prépare à l'avenir, les amateurs du PS Portal ont potentiellement des choses intéressantes à attendre prochainement.

Source : PlayStation