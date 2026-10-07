Il semble y avoir du mouvement du côté du PS Portal, pour lequel deux nouveaux modèles ont récemment été certifiés. Un modèle OLED pourrait-il bientôt faire son arrivée ?

Il faut croire que Nintendo n’est pas le seul à vouloir mettre à jour ses machines en ce moment. En effet, alors que le marché européen vient tout juste d’accueillir le nouveau modèle de Nintendo Switch 2, conçu pour se conformer aux normes de l’Union Européenne concernant le remplacement des batteries, il se pourrait que PlayStation soit désormais en passe de faire de même avec le PS Portal. C’est tout du moins ce que semble indiquer l’apparition de deux nouveaux modèles de l’accessoire PS5, récemment certifiés par Wi-Fi Alliance.

Deux nouveaux modèles de PS Portal ont été certifiés

Comme remonté par un internaute sur Reddit, deux nouveaux produits estampillés Sony Interactive Entertainment ont en effet été certifiés par le consortium le 21 septembre 2026, sous les noms de code « CFI-Y2000 » et « CFI-Y2105 ». Et bien que l’appellation « PS Portal » ne soit mentionnée nulle part sur les documents en question, le fait que la machine de PlayStation soit actuellement identifiée par les numéros de modèle « CFI-Y1000 », « CFI-Y1001 » et « CFI-Y1016 » ne laisse que peu de place au doute quant à la nature de ces nouveaux produits.

D’autant plus que, si l’on se réfère à la catégorie affichée sur le certificat, nous avons bien affaire à un produit considéré comme une « Console de jeu / Périphérique ». Et même si des rumeurs prétendent qu’une PS6 Portable serait en ce moment même en développement chez PlayStation, il est extrêmement peu probable que ces nouveaux documents y soient liés d’une manière ou d’une autre. À la vue des informations dont nous disposons actuellement, tout porte donc à croire que de nouveaux modèles de PS Portal pourraient prochainement arriver sur le marché.

Un modèle OLED en approche pour l’accessoire de la PS5 ?

Maintenant, cela veut-il nécessairement dire qu’il faut s’attendre à quoi que ce soit d’inédit pour l’occasion ? Pas forcément. Après tout, comme Nintendo, PlayStation pourrait bien avoir décidé de mettre à jour son hardware afin de faciliter le remplacement de sa batterie à l’avenir, tant sur le marché européen où cela est devenu obligatoire que sur les autres territoires. Ce qui pourrait alors expliquer la présence de deux nouveaux modèles de PS Portal. Mais en l’état, rien ne semble non plus contredire la possibilité du lancement d’un véritable nouveau modèle.

Car rappelons si nécessaire que plus tôt cette année, l’insider KeplerL2, spécialisé dans tout ce qui touche de près ou de loin au hardware, a révélé qu’une version OLED du PS Portal pourrait être en développement chez PlayStation. Ce dernier était même allé plus loin en précisant que la sortie de ce nouveau modèle pourrait survenir dès 2026, même si rien ne peut le confirmer pour le moment. Rien à part, peut-être, la découverte des modèles « CFI-Y2000 » et « CFI-Y2105 », qui pourraient donc cacher bien plus qu’on ne l’imagine.

La prudence reste de mise pour l’instant

Maintenant, comme toujours dans ce genre de situation, précisons malgré tout qu’il est préférable de ne pas s’emballer outre mesure avant que PlayStation n’ait officiellement communiqué à ce sujet. Car si ces certificats sont la preuve que quelque chose de neuf arrive de la part du constructeur, rien ne permet encore de certifier que le PS Portal aura droit à une évolution drastique pour l’occasion. Mais si KeplerL2 avait vu juste, nous ne devrions désormais plus trop tarder à être fixés sur la question.

Source : Wi-Fi Alliance (via Reddit)