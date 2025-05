Après sa massive mise à jour d'avril, le PS Portal est pour certains victime d'un problème majeur, voici comment le corriger en attendant une solution plus pérenne.

Le mois dernier, le PS Portal passait en version 5.0.0 grâce à une mise à jour majeure à plus d'un titre. Celle-ci ajoutait en effet tout un tas de fonctionnalités comme le tri de ses jeux, la capture de gameplay, la mise en file d'attente en attendant que les serveurs de streaming se désemplissent, ou la possibilité de mettre en pause le gameplay lors d'une session. Suite à cette importante mise à jour, plusieurs joueurs ont cependant fait face à un problème particulièrement gênant sur l'appareil de Sony. En attendant un correctif en bonne et due forme, le Support PlayStation s'est fendu d'une solution temporaire pour y remédier rapidement et efficacement.

Remise en route du PS Portal avec une solution support temporaire

Depuis un mois, certains utilisateurs du PS Portal rapportent en effet au Support PlayStation que leur appareil semble rencontrer des problèmes de connexion avec leur PS5. Même s'il ne s'agirait pas d'un problème extrêmement répandu, il ne s'agit pas non plus de quelques cas isolés, qui rendent donc l'appareil parfaitement inutilisable. Ainsi, en attendant un correctif plus permanent, voici la solution préconisée par le Support PlayStation pour contourner le problème de connectivité du PS Portal à la PS5 :

Éteindre la PS5 .

. Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant quelques secondes, et relâcher une fois que vous entendez le second « bip » .

pendant quelques secondes, et . Connectez une manette DualSense de la PS5 par câble USB , puis appuyez sur le bouton PS de la manette pour entrer en Safe Mode .

, puis de la manette . Sélectionnez l'option « Reconstruire la base de données », puis « Nettoyer le cache » . La PS5 va redémarrer.

. La PS5 va redémarrer. Refaire les étapes précédentes, puis sélectionnez cette fois l'option « Restaurer les Paramètres par Défaut ».

En nettoyant le cache de la PS5 et en restaurant ses paramètres par défaut, le PS Portal ne devrait plus rencontrer de problèmes de connexion à la console. À noter par ailleurs que cela n'entraîne pas de perte de données pour votre PS5. Il faudra toutefois probablement refaire quelques réglages personnalisés appliqués à son système même. Si toutefois le problème de connectivité du PS Portal existe, vous pouvez suivre les instructions du Support PlayStation relatives à ce sujet sur la FAQ consacrée à l'appareil de streaming, également cité en source ci-dessous.

© Sony

Source : Support PlayStation