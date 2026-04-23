La communication de PlayStation se fait peut-être assez discrète autour du PS Portal depuis quelques mois, mais contrairement au PS VR2, cela ne veut pas dire pour autant que la firme a oublié son existence. Pour preuve, rien que ces dernières semaines, l’accessoire de la PS5 a fait l’objet de plusieurs mises à jour destinées à en améliorer les performances, en plus d’accueillir un nouveau mode de jeu. Et les choses ne s’arrêtent pas là puisque conformément à la demande des joueurs, Pragmata est désormais jouable sur PS Portal via le cloud.

Pragmata intègre le service cloud de Sony sur PS Portal

En effet, alors que le nouveau titre de Capcom est disponible depuis le 17 avril dernier, les possesseurs de la machine avaient eu la mauvaise surprise de découvrir qu’il n’était pas encore jouable via le service de streaming de Sony, qui imposait alors de devoir passer par le remote play sur PS5. Une découverte d’autant plus incompréhensible que la démo de Pragmata, elle, était pourtant bien jouable via le cloud sur PS Portal, suscitant ainsi l’incompréhension générale. Mais que les joueurs se rassurent : ce n’était visiblement qu’une question de temps.

Dans les jours qui ont suivi la sortie du jeu, la bibliothèque cloud de Sony a effectivement été mise à jour afin d’introduire Pragmata, dont les possesseurs du PS Portal peuvent désormais profiter en toute tranquillité via le service de streaming. Mais comment expliquer un tel décalage ? On l’ignore. D’autant plus que dans certains cas, les jeux font leur arrivée dans le catalogue dès le jour de leur sortie. L’essentiel, toutefois, reste que la situation est aujourd’hui rentrée dans l’ordre, et que cela donne une bonne raison aux joueurs de ressortir leur PS Portal.

Un nouveau hit signé Capcom

Écoulé à plus d’un million d’exemplaires en l’espace de deux jours seulement, Pragmata marque le début d’un nouveau succès pour Capcom après Resident Evil Requiem et Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflections. Se déroulant sur la lune, cette nouvelle licence met en scène les aventures de Hugh Williams et Diana alors qu’ils essaient de s’échapper du Berceau, une station spatiale tombée aux mains d’une IA devenue hostile. Disponible sur l’ensemble des plateformes, le jeu a récemment reçu une mise à jour pour prendre en charge le PSSR sur PS5 Pro.

Source : PlayStation Lifestyle