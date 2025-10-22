Un nouveau jeu est disponible dans le catalogue d’octobre 2025 du PS Plus Extra, mais attention, il est fortement recommandé de ne pas le télécharger immédiatement, sous peine de rencontrer un problème.

Sony a récemment ajouté Yakuza: Like a Dragon au catalogue PS Plus Extra d’octobre 2025. Une excellente nouvelle en apparence, sauf qu’un piège bien connu pourrait faire perdre définitivement l’accès au jeu à certains abonnés. Que se passe t-il exactement ?

Un vieux problème qui refait surface sur le PS Plus

Depuis la refonte du service PS Plus, un bug persiste entre les différentes formules, Essential, Extra et Premium. Il touche les joueurs qui ont déjà obtenu un jeu dans le cadre de l’abonnement Essential, puis le téléchargent plus tard depuis le catalogue Extra.

Le souci, c’est que cette action remplace définitivement la licence “Essential” par celle du catalogue Extra, qui n’est que temporaire. Une fois le jeu retiré du catalogue, il devient alors impossible d’y rejouer sans l’acheter, même si vous l’aviez déjà réclamé gratuitement à l’époque.

Yakuza: Like a Dragon concerné

Le cas de Yakuza: Like a Dragon illustre parfaitement ce problème. Le jeu avait été offert en août 2022 aux abonnés PS Plus Essential. Or, il est désormais proposé à tous les membres Extra et Premium. Si vous l’aviez déjà ajouté à votre bibliothèque à l’époque, ne le téléchargez surtout pas depuis le nouvel onglet Extra, au risque de perdre votre ancienne licence pour de bon. Sony n’a toujours pas corrigé cette anomalie, malgré plusieurs alertes de la communauté et de la presse spécialisée. Le support technique ne propose d’ailleurs aucune solution ni compensation aux joueurs concernés.

Avant de télécharger Yakuza: Like a Dragon, il est donc recommandé de vérifier votre bibliothèque PS5 ou PS4 PS Plus.

Si le jeu apparaît déjà dans votre liste de titres PS Plus Essential, ne touchez à rien.

Si ce n’est pas le cas, vous pouvez sans crainte l’obtenir via le catalogue Extra.

Dans le doute, mieux vaut ne pas supprimer la version déjà installée ni relancer le téléchargement depuis la nouvelle offre PS Plus. Ce type d’erreur a déjà coûté à plusieurs abonnés l’accès définitif à des jeux précédemment acquis.

Source : PS Plus