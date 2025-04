L'année 2025 va être riche en belles sorties. On a déjà eu droit à Assassin's Creed Shadows le mois dernier, tandis que Mafia The Old Country commence à se préciser (un peu malgré lui, il faut le dire). Mais, il n'y a pas que les AAA dans la vie. Un nouveau prétendant au titre de « jeu de l'année 2025 » vient de sortir et les notes ne trompent pas. Il est déjà disponible sur le PS Plus et dans le Xbox Game Pass, une vraie pépite à ne pas manquer.

Le nouveau prétendant au GOTY 2025 est là, une vraie pépite

La concurrence va être rude aux Game Awards cette année, on le sent ! Nous ne sommes qu'au mois d'avril et les prétendants sérieux commencent déjà s'accumuler. Jusqu'à présent, deux jeux se sont particulièrement démarqués. D'une part, il y a le phénoménal Monster Hunter Wilds qui et son million de joueurs sur Steam. D'autre part, on pense à Split Fiction unanimement acclamé. On pourrait même évoquer Kingdom Come Deliverance 2 qui a su bonifier la formule initiale. Toutefois, un certain Blue Prince leur fait déjà de l'ombre à tous, une pépite dispo dans le PS Plus et le Xbox Game Pass.

C'est vrai qu'on a tendance à sortir la carte « pépite » facilement dès qu'un jeu est bon. Mais, dans le cas présent, difficile d'en parler autrement. Le studio Dogubomb marque un coup d'essai sensationnel avec son tout premier jeu puisque Blue Prince décroche la note critique de 93/100 sur Metacritic. À ce jour, ça en fait le jeu le mieux noté de 2025 !

S'il y a donc un jeu que vous devez essayer en ce début d'année, c'est bien Blue Prince. Pépite à l'état pur, ce puzzle-game intrigant vient renouveler le genre avec une approche roguelite qu'on n'attendait pas ici. Comme quoi, ces mécaniques ont la cote en ce moment, comme l'a prouvé Balatro, élu meilleur jeu indépendant de 2024. Compte tenu de sa popularité, le titre de Dogubomb pourrait bien lui succéder cette année. Pour vous en faire une idée, il vous attend déjà sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.