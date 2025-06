Un avantage très prisé du PS Plus s'offre à tout le monde sur PS4 et PS5. Attention cependant, car l'offre ne va pas durer longtemps. C'est donc le moment ou jamais d'en profiter !

La liste des nouveaux jeux mensuels offerts à tous les abonnés du PS Plus s'est accompagnée de belles annonces pour les joueuses et joueurs PlayStation ! De fait, Sony se sent d'humeur généreuse à l'occasion des 15 ans de son service phare. Parmi les opportunités, l'une d'elle démarre aujourd'hui et elle va intéresser tout le monde sur PS4 et PS5. Vous avez bien lu le titre de l'article, une grosse partie du PS Plus est gratuite : l'accès au multijoueur pour tout le monde peu importe le jeu, mais pendant une durée limitée. On vous explique tout.

Le PS Plus est un abonnement essentiel pour beaucoup de joueuses et joueurs sur les consoles de PlayStation. Il offre de nombreux avantages, variant selon la formule choisie (Essential, Extra ou Premium). Mais certains sont aussi communs à chacune, notamment l'accès au multijoueur en ligne.

Autant, certains jeux free-to-play peuvent être joués en ligne sans aucun abonnement au PS Plus. C'est le cas par exemple de certains des titres préférés des joueurs sur PS5, comme Fortnite ou Genshin Impact. Mais tous les jeux avec des fonctionnalités en ligne ne peuvent pas prétendre la même chose, notamment les productions first-party.

Dès lors, si vous avez un compte PalyStation, vous allez pouvoir profiter pleinement du week-end pour jouer en ligne sans besoin d'abonnement au PS Plus. Ainsi, dès le 28 juin (00h01 si on veut être précis) et jusqu'au 29 juin (23h59, heure locale), la fonctionnalité phare du service est accessible à tout le monde sur PS4 et PS5.

Ce « week-end multijoueur en ligne », comme Sony l'appelle, est une bonne occasion de tester les fonctionnalités en ligne pour tous les jeux qui y ont recours. Par exemple, vous pourrez défendre la démocratie dans Helldivers 2, faire des headshots sur Call of Duty Black Ops 6 ou prendre part aux défis du mode No Return de The Last of Us 2. À terme, cette période d'essai pourrait vous convaincre de craquer pour un abonnement au PS Plus, qui sait ?

© PlayStation.