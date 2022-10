Combien gagnent les développeurs en offrant leurs jeux sur le PS Plus ? L’information a été dévoilée pour l’un des titres offerts cette année et comparée avec le Xbox Game Pass.

Chaque mois, Sony gâte ses abonnés en offrant trois jeux gratuits au PS Plus. Des sélections qui ne font pas toujours l’unanimité mais qui permettent aux développeurs de faire découvrir leurs titres à des millions de joueurs. La firme japonaise n’hésite pas à mettre la main au portefeuille, mais combien rapportent l’ajout d’un jeu au PS+ ? On a la réponse.

Sony met la main au porte-monnaie pour le PS Plus

Alors que le Xbox Game Pass s’est imposé comme l’un des meilleurs bons plans du marché, Sony a enfin contre-attaqué en changeant son PS Plus. Séparé en trois formules distinctes, le service continue cependant d’offrir des « jeux gratuits » mensuellement à l’ensemble de ses abonnés. Cela a permis de mettre en lumière des jeux services comme Fall Guys à son lancement, ou de faire découvrir des pépites à un maximum de joueurs comme A Plague Tale Innocence. Et pour faire ces beaux cadeaux, Sony est prêt à débourser une sacrée somme.

C’est par exemple le cas ARK: Survival Evolved, offert au PS Plus de mars 2022. La Securities And Exchange Commission (SEC) a révélé que Sony a dépensé 3,5 millions de dollars pour offrir le jeu de survie à ses abonnés. De son côté, Microsoft a payé la bagatelle de 2,5 millions de dollars pour ajouter ce même titre au Xbox Game Pass lors de la première moitié de l’année. Ajoutez à cela les quelque 2,3 millions de dollars déboursés pour avoir ARK 2 sur le service dès son lancement. A titre de comparaison, Cooking Simulator avait rejoint le Xbox Game Pass d’août 2022 pour environ 600 000 dollars. Le prix alloué aux développeurs dépend évidemment de l’ampleur et de la popularité du jeu, mais celles nouvelles permettent d'avoir un nouvel aperçu du coût des titres qui vous sont offerts.