Le nouveau PlayStation Plus est disponible en France sur PS5 et PS4. Pour l'occasion, Sony a publié une publicité live-action qui, comme d'habitude, contient une multitude de références à des jeux. À vous de les trouver !

Les offres PS Plus Essential, Extra et Premium sont enfin arrivées en France. Pour marquer le coup, Sony Interactive Entertaiment a mis les moyens avec une nouvelle publicité avec des acteurs bien réels et tout un tas d'easter eggs.

La première publicité du nouveau PS Plus

Afin de promouvoir en grande pompe ses nouvelles offres PS Plus, Sony a donc réalisé un spot publicitaire internationale intitulé « Mr. Malcom ». Cette pub en prises de vues réelles recèle de références à des gros jeux PlayStation tels que Death Stranding (le BB Pod, le masque de Higgs), Horizon Forbidden West, The Last of Us ou encore Uncharted. Et bien plus.

Comme l'explique le billet du PlayStation Blog, ce petit film a sollicité de nombreuses personnes et beaucoup d'accessoires.

Pour célébrer cette occasion unique, nous voulions vous dévoiler notre nouveau spot international, Mr. Malcolm, qui célèbre les jeux et certains des titres offerts précédemment via PlayStation Plus. Ce spot transporte les spectateurs dans un monde mystique et fascinant et présente des expériences disponibles via nos jeux merveilleux. Après 35 jours de préparation, nous avons enregistré cette vidéo en six jours dans 6 endroits différents. Elle comporte 94 équipiers et 68 acteurs, qui ont tous travaillé dur pour donner vie à Mr. Malcolm. Nous avons utilisé plus de 1 270 accessoires dont environ 80 trophées et 120 horloges ! Nous avons également dissimulé plus d’une dizaine d’easter eggs, ces références cachées à des jeux tant appréciées par les joueurs, dans ce spot. Parviendrez-vous à tous les retrouver ?

Résumé des offres

Maintenant, le PS Plus est divisé en trois paliers :

Essential : 8,99€ par mois / 24,99€ par trimestre / 59,99€ par an (la formule de base aux 47,4 millions d'abonnés)

par mois / par trimestre / par an (la formule de base aux 47,4 millions d'abonnés) Extra : 13,99€ par mois / 39,99€ par trimestre / 99,99€ par an (nouvelle formule)

par mois / 39,99€ par trimestre / par an (nouvelle formule) Premium : 16,99€ par mois / 49,99€ par trimestre / 119,99€ par an (nouvelle formule)

L'offre la plus chère est forcément la plus fournie avec des jeux en PS4 et PS5 ou encore une bibliothèque de titres rétro iconiques. Il y a encore du travail dans ce domaine, mais Sony a annoncé une grande nouvelle pour les jeux classiques PS1.

L'image ci-dessus résume bien les bonus auxquels vous pouvez prétendre en fonction de votre abonnement. Mais vous pouvez aussi tout savoir sur le nouveau PS Plus via notre article.

Quelles sont les autres nouveautés ?

Si l'on en croit les retours sur le terrain, les cartes d'abonnements avec les promotions avantageuses pourraient disparaître mais rien de confirmé à l'instant T.