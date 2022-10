Chaque mois, l’éditeur japonais annonce non seulement les jeux gratuits du PS Plus pour l’ensemble des abonnés, mais aussi les ajouts et sorties du PlayStation Plus Extra/Premium. Sauf que voilà, Sony a supprimé une fonctionnalité du PS Store qui était pourtant très utile.

Le PS Plus Extra un peu plus opaque

Le lancement des nouvelles formules du PS Plus s’est accompagné de quelques changements pour les abonnés. Désormais des onglets dédiés leurs permettent de voir les jeux du catalogue PS+ Extra & Premium et de découvrir en toute simplicité ceux qui sont arrivés ou qui vont partir. Or justement, Sony a enlevé en toute discrétion l’information la plus importante : la date de départ des jeux PS Plus n’est plus affichée. Comme l’ont repéré plusieurs joueurs, il est désormais impossible de savoir quand un jeu quittera le catalogue depuis la page d’un jeu.

Moins intuitif et plus chronophage, les joueurs doivent alors se rendre impérativement dans la section « Dernière chance d'y jouer » pour savoir si le jeu qui les intéresse va quitter le PS Plus Extra prochainement. Sauf que là encore, la date de départ n’apparaît pas non plus. On pourrait dire « oui mais il y a internet », hors justement Sony ne précise pas non plus quand un titre ne sera plus disponible sur son article mensuel. Véritable volonté de l’éditeur ou bug gênant ? Seul PlayStation le sait, mais la communauté est dans le flou le plus total.