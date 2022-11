Tous les abonnements PS Plus sont actuellement à prix imbattables grâce à une petite astuce. On vous explique comment avoir une réduction allant jusqu’à -33%.

Le Black Friday bat déjà son plein. Alors que les promos PS Store permettent de profiter de plus de 500 jeux à prix cassé et d’une jolie réduction sur les abonnements PS Plus, Amazon y va de sa ristourne. Le géant du e-commerce vous permet en effet d’acheter vos jeux PS et PS4 moins chers, mais aussi de profiter du PS+ à moindre coût. On vous explique comment.

Les abonnements PS Plus à prix cassé pendant le Black Friday

C’est la foire aux bons plans. Pendant la période du Black Friday les offres alléchantes s’enchaînent et ce peu importe votre plateforme de prédilection. Xbox, Nintendo, Steam et PlayStation y vont chacun de leurs promos sur les jeux. Face à la perte de vitesse de son service d’abonnement, Sony a tout de même décidé d’offrir une réduction de -25% sur les abonnements annuels du PS Plus. L’offre du géant japonais s’est déclinée en trois formules distinctes depuis quelques mois. Le PS+ Extra, qui permet de profiter d’une série de nouveaux jeux ajoutés au catalogue chaque mois, comme le Xbox Game Pass, et le PS Plus Premium qui offre quelques jeux classiques en plus de ce qui est proposé dans les autres abonnements.

Une aubaine face à l’inflation, qui permet de profiter chaque mois d’au minimum trois jeux gratuits, voire presque une trentaine si vous optez pour les formules Extra ou Premium. Pour presque le prix d’un nouveau jeu a peine sorti, vous avez accès à une centaine de jeux pendant un an. Black Friday oblige, il est possible d’acheter son abonnement PS Plus encore moins cher. Amazon propose actuellement des cartes PSN en réduction. Un bon à 45€ passe par exemple à 40€ tandis que celle à 90€ peut-être obtenue pour quelque 76€. Des codes à rentrer dans votre portefeuille PSN moins chers qu’à l’accoutumée, qui peuvent donc se cumuler avec les promotions PlayStation Plus de Sony pour le Black Friday.

Plus concrètement, le PS Plus Essential à 44,99€ au lieu de 59,99€ sur le PS Store. En prenant une carte PSN chez Amazon, il vous reviendra donc à seulement 40€ au total. Une astuce qui marche avec l’ensemble des formules, ce qui donne :

Un an de PS Plus Essential à 40€ au lieu de 59,99€ (environ -33%)

Un an de PS Plus Extra à 67,50€ au lieu de 99,99€ (-32,5%)

Un an de PS Plus Premium à 76,41€ au lieu de 119,99€ (-36%)

Attention toutefois, les promos PS Plus du Black Friday de Sony prendront fin le 28 novembre 2022. Une fois votre carte achetée sur Amazon, il vous suffit de rentrer le code obtenu par e-mail sur votre compte PSN. A partir de là, rendez-vous sur le PS Store ou sur le site officiel pour acheter l’abonnement désiré en utilisant votre solde nouvellement crédité. Notez que les cartes Amazon vous permettent également d’acheter les jeux en promo sur le PlayStation Store à prix réduit avec la même astuce. Sachez que les cartes peuvent être cumulées, au même titre que les abonnements PS+. C’est le moment ou jamais d’en profiter.