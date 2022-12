Comme chaque mois, le PlayStation Plus essaye d’offrir de bien jolis jeux à ses adhérents et ce mois de décembre n’a pas dérogé à la règle, sauf pour une poignée de pays soumis à la censure.

Alors que la plupart des joueurs du monde peuvent profiter d’un PS Plus de décembre ultra solide avec pas moins de cinq jeux offerts sur PS5 et PS4, dont la trilogie absolument incontournable qu’est Mass Effect Legendary Edition, certains autres se retrouvent malheureusement avec deux titres en moins et un jeu indé disons… spécial.

Pas de Mass Effect au PS Plus, mais un jeu indé hyper violent

Plusieurs pays du Moyen-Orient ont en effet remplacé les trois titres Mass Effect, interdit pour cause de censure, notamment à cause des relations homosexuelles qu’il est possible de tisser dans le jeu. À la place de cette licence emblématique signée Bioware, les adhérents du PS Plus au Moyen-Orient devront se contenter d’Unturned, jeu indé ultra violent à mi-chemin entre le FPS de survie traditionnel et Minecraft.

Bien que très bien noté sur Steam, le jeu ne fait clairement pas le poids face aux trois titres Mass Effect et les joueurs sont en colère.

Quitte à avoir de la censure, ils auraient au moins apprécié un remplaçant digne de la trilogie de Bioware, mais non.

Pour ces joueurs donc, Unturned rejoindra Biomutant et un autre jeu indé, Divine Knockout pour ce PS Plus de fin d'année.

Les pays du Moyen-Orient sont réputés pour leur intransigeance et censurent facilement le contenu qu’ils jugent inapproprié, même si les consommateurs souhaitent y avoir accès. Ici donc, Mass Effect Legendary Edition en fait une nouvelle fois les frais et l’on peut d'ailleurs d’ores et déjà imaginer que Mass Effect 4 aura droit au même sort.

Quoi qu’il en soit, Sony aurait toutefois pu proposer un titre un poil plus gros, ou plusieurs jeux pour compenser. Les joueurs grognent, peut-être seront-ils entendus, mais pour l’heure, rien ne semble le promettre.