Surprise !Sony a profité du State of Play de ce soir pour dévoiler à l’avance les prochains jeux gratuits du PS Plus de mars 2023. Une sélection,n qui devrait ravir les abonnés.

Grosse surprise lors du State of Play de février 2023. Sony a levé le voile sur les trois nouveaux jeux gratuits du PS Plus Essential et pas que. Une partie du line-up du catalogue Extra a également été dévoilé. On peut encore une fois dire que les abonnés vont être gâtés, peu importe la formule choisie.

Les jeux gratuits PS Plus de mars 2023

Sony a perdu de millions d’abonnés avec l’arrivée de ses nouvelles formules. L’éditeur japonais met donc les bouchées doubles pour les reconquérir et attirer encore plus de nouveaux joueurs. Depuis quelques mois maintenant, PlayStation se lésine pas sur les moyens pour rendre son service encore plus attractif à grands coups de gros titres très appréciés par leurs communautés. L'éditeur continue sur sa lancée avec les jeux gratuits du PS Plus Essential de mars 2023.

Lors du State of Play de février 2023, l’entreprise a en effet créé la surprise en dévoilant le line-up du mois prochain. En tête d'affiche, Battlefield 2042 revenu de loin depuis son lancement catastrophique. DICE a su remonter la pente au fil des mises à jour en écoutant les retours des joueurs. Les amateurs de RPG pourront également se tourner vers CodeVein, la nouvelle licence de Bandai Namco qui avait reçu de très bonnes critiques. Voici sans plus attendre tous les jeux PS Plus de mars 2023 :

Battlefield 2042 (PS4/PS5)

CodeVein (PS4)

Minecraft Dungeons (PS4)

Les jeux PlayStation Plus Extra confirmés

Et ce n’est pas fini ! Quelques jeux du PS Plus Extra ont également été révélés avec l'adorable Tchia qui sera disponible dès sa sortie le 10 mars 2023. D’autres titres ont été également listés mais sans date associée, mais tout porte à croire qu'il s'agira bien des ajouts de mars 2023. Évidemment, celui be représentera qu'une parties des nouveaux jeux du catalogue du mois prochain. D'autres titres devraient donc être annoncés dans les semaines à venir. Dès le 21 mars 2023, les joueurs PS5 et PS4 pourront donc mettre la main sur :