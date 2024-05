La sélection des nouveaux jeux PS Plus Essential de mai 2024 a été rarement vue. Dès le mercredi 7 mai prochain, Sony offrira à ses abonnés Destiny 2 Éclipse, Tunic, Ghostrunner et EA Sports FC 24. De l'autre côté, il faut s'attendre à des dizaines de sorties pour le PlayStation Plus Extra. Celles-ci ont déjà été annoncées, mais il y a une nouvelle inattendue sur le sujet qui donne lieu à des spéculations importantes. Sony Interactive Entertainment aurait-il confirmé l'un de ses projets secrets par inadvertance ?

Une sortie inattendue du PS Plus Extra de mai 2024

Les sorties PS Plus Extra de mai 2024 sont un carnage. À partir du 21 mai, 25 jeux quittent le service. Cela inclut des titres indépendants, dont certains grandement appréciés, mais également la cultissime licence RPG Final Fantasy. D'ici la fin du mois, sept épisodes de la franchise seront supprimés. L'annonce a été faite officiellement il y a peu, mais Sony Interactive Entertainment a décidé qu'il était de retirer un vingt sixième soft. L'exclusivité Horizon Zero Dawn Complete Edition, qui comprend le jeu de base et le DLC Frozen Wilds, ne sera bientôt plus disponible dans le PS Plus Extra. Voici ce qu'on peut lire sur la fiche du PS Store.

« S'abonner à PlayStation Plus Extra pour accéder à ce jeu [Horizon Zero Dawn Complete Edition] et à centaines d'autres du catalogue des jeux. Fin de l'offre : 21/05/2024 ». Un départ étrange ? Pour certains, oui, et une théorie se dessine. Certains internautes voient une confirmation de la rumeur du remake PS5 d'Horizon Zero Dawn dans cette suppression du PS Plus Extra.

Crédits : PlayStation Store.

Horizon Zero Dawn Remake bientôt annoncé sur PS5 ?

Ce bruit de couloir est flou, mais Horizon Zero Dawn Remake pourrait avoir un système d'éclairage, des textures, animations et une distance d'affichage améliorés. Et comme l'on est sur PlayStation 5, la DualSense serait prise en compte pour offrir une plus grande immersion.

Le gameplay serait également retouché pour être plus proche d'Horizon Forbidden West, et l'accessibilité serait bien plus prononcée avec une pluie d'options pour les joueuses et joueurs handicapés. Une rumeur crédible ? Cela fait longtemps qu'on a pas entendu parler, mais avec la future série Netflix Horizon 2074, ça pourrait faire sens. On rappelle que c'est ce qui s'est produit avec The Last of Us Part 1. En attendant d'y voir plus clair, sachez qu'Horizon Zero Dawn vit ses derniers jours sur le PS Plus Extra. Il ne vous reste donc plus beaucoup de temps pour découvrir l'aventure d'Aloy.