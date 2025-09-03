Inclus dans les jeux gratuits du mois de septembre sur PS4 et PS5, Stardew Valley peut en réalité être récupéré à vie par les abonnés du PS Plus. Voici comment procéder.

Si des services comme le Nintendo Switch Online ou le Xbox Game Pass sont une véritable bénédiction pour les joueurs, du côté de chez PlayStation, le PS Plus s’accompagne d’un atout supplémentaire. En effet, en plus de proposer un catalogue de jeux bien rempli aux utilisateurs via les formules Extra et Premium de l’abonnement, Sony offre tous les mois la possibilité aux abonnés d’ajouter trois jeux gratuits à leur bibliothèque, qu’ils conservent alors à volonté tant que leur abonnement est actif. L’un d’eux, toutefois, peut cette fois-ci être récupéré à vie.

Depuis hier, les abonnés du PS Plus peuvent récupérer une nouvelle salve de jeux, qui vient alors remplacer le très bon cru du mois d’août 2025 composé de DayZ, My Hero One’s Justice 2 et surtout Lies of P. Et on peut le dire, l’offre du mois de septembre 2025 n’a pas forcément à rougir de son côté en proposant des titres comme Viewfinder, Psychonauts 2 et enfin Stardew Valley, qu’on ne présente plus. La bonne nouvelle, d’ailleurs, c’est qu’il s’agit précisément de ce dernier qui peut être récupéré à vie, moyennant les efforts d’une petite combine.

Car comme révélé par Wario64 sur X, il s’avère en effet que Stardew Valley n’est pas limité à une licence PS Plus dans son cas. Par conséquent, si vous commencez par récupérer la version PS4 incluse dans le service d’abonnement de PlayStation, puis que vous vous rendez ensuite sur le PlayStation Store, vous devriez alors avoir la possibilité de réclamer une nouvelle version gratuite du jeu grâce à la fonctionnalité cross-buy. Ce faisant, vous devriez alors pouvoir continuer à profiter du jeu en toute tranquillité, même si vous ne disposez plus d’un abonnement au PS Plus actif.

Attention toutefois, si le titre vous intéresse, nous vous recommandons de le récupérer au plus vite. Car si Sony comme ConcernedApe s’aperçoivent de l’existence de cette combine, il n’est pas impossible qu’ils fassent en sorte de la bloquer pour éviter que les joueurs continuent d’en profiter. Pour les autres, il ne vous reste alors plus qu’à profiter de l’excellent Stardew Valley, dont le succès n’est désormais plus à prouver. D’ailleurs, pour la bonne nouvelle, sachez que le créateur du jeu a récemment confirmé l’arrivée d’une nouvelle mise à jour à l'avenir.