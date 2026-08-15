Depuis une semaine, les abonnés au PlayStation Plus ont pu mettre la main sur leurs trois jeux gratuits mensuels. Une sélection beaucoup plus marquante que les mois précédents, notamment avec Big Walk, le jeu coopératif des créateurs Untitled Goose Game, qui s’est imposé comme le jeu le mieux noté Metacritic de l’année. A ses côtés, le bon Dying Light 2 et l’excellent Signalis. De leur côté, les membres du PS Plus Extra et Premium pourront quant à eux profiter de 10 jeux supplémentaires, parmi lesquels Kingdom Come Deliverance 2, Vampire Survivors, Helldivers 2 ou encore Hell is Us dès la semaine prochaine. S’il faudra attendre le 18 août 2026 pour profiter des nouveautés du catalogue, il se peut que l’on connaisse déjà une grande partie de la liste des sorties du PS Plus Extra et Premium de septembre 2026.

Les sorties du catalogue potentielles du PS Plus Extra de septembre 2026

Nos habitués connaissent la méthode depuis le temps. Aux nouveaux, bienvenue pour commencer, et un petit rappel s’impose. PlayStation négocie en effet chaque mois des contrats avec les différents éditeurs et studios afin de proposer leurs jeux dans le catalogue du PS Plus Extra et Premium. Ils sont alors généralement négociés pour des périodes allant de six mois à un ou deux ans. Et avec cette information, il est alors possible de prédire quels seront les jeux qui pourraient quitter le service les mois suivants. Ce n’est évidemment pas une science exacte, mais cela signifie simplement que les jeux de la liste ci-dessous pourraient être amenés à quitter le PS Plus Extra et Premium en septembre 2026. Une information précieuse pour les chasseurs de trophées, ou ceux qui se disaient à l’annonce des nouveautés « ah, depuis le temps que je voulais le faire », et qui n’ont jamais lancé le jeu pour le faire avant son départ. Voici donc tous les jeux qui pourraient sortir du PS Plus Extra et Premium en septembre 2026 :

Les jeux qui pourraient quitter le PlayStation Plus Extra en septembre 2026

Ben 10

Chernobylite Complete Edition

Conscript

Crow Country

Far Cry 5

Fate/Samurai Remnant

Green Hell

Persona 5 Tactica

Space Engineers

The Invicible

Under the Waves

Les départs confirmés du PS Plus Extra en aout 2026

Si vous étiez passé à côté de l’information, les sorties du PS Plus Extra et Premium d’août 2026 sont d’ores et déjà connues. Les jeux de la liste ci-dessous quittent donc officiellement le catalogue le 18 août 2026.