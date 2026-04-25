Sony a officiellement confirmé les sorties du PS Plus Extra et Premium de mai 2026 et pour une fois, ce ne sera pas l’hécatombe dans le service.

Le mois de mai a historiquement toujours été une véritable hécatombe pour le service. Là où Sony retire habituellement moins d’une dizaine de jeux de son service mensuellement, le catalogue en voyait parfois partir par quinzaine, sans véritable compensation du côté des arrivées. Mai 2026 fera étonnamment figure d’exception. Pour une fois, les sorties du catalogue du PS Plus Extra se comptent sur les doigts de la main. Seuls sept jeux quitteront ainsi le service le mois prochain, dont d’excellents.

Voici la liste des départs du PS Plus Extra de mai 2026

Les amateurs d’expériences narratives ont donc encore quelques semaines pour rattraper les deux premiers volets de The Dark Pictures Anthology, série horrifique signée par les créateurs d’Until Dawn. Mais le départ le plus notable du PS Plus Extra de mai 2026 sera sans conteste celui de Control Ultimate Edition, qu’on ne saurait que trop vous recommander. D’autant que Remedy en prépare la suite directe, Control Resonance, prévue pour le courant de l’année. Dans un registre plus punitif, Soul Hackers 2 fera également ses adieux au service, le cousin de Persona étant réputé pour sa difficulté parfois impitoyable. Voici donc toutes les sorties du PS Plus Extra et Premium de mai 2026 :

Control Ultimate Edition

Mortal Shell + Mortal Shell Enhanced Edition

MotoGP 25

Sand Land

Soul Hackers 2

The Dark Pictures Anthology: Little Hope

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan

Combien de temps pour les terminer ou les platiner ?

Tous ces malheureux sortants quitteront donc le PS Plus Extra et Premium dès le 19 mai 2026, avant 11h, heure française. Comme toujours, on vous donne un petit coup de pouce pour vous organiser dans votre blacklog, ou votre chasse aux platines en vous indiquant le temps de jeu nécessaire pour tous les terminer :

Control Ultimate Edition : 13h pour le terminer, 20h pour le platiner

: 13h pour le terminer, 20h pour le platiner Mortal Shell : un peu plus de 10h pour finir l’histoire, environ 25h pour décrocher le Platine.

: un peu plus de 10h pour finir l’histoire, environ 25h pour décrocher le Platine. MotoGP 25 : une douzaine d’heures pour en faire le tour, une vingtaine pour le platiner.

: une douzaine d’heures pour en faire le tour, une vingtaine pour le platiner. Sand Land : 20h pour le terminer, environ 50h pour obtenir le Platine.

: 20h pour le terminer, environ 50h pour obtenir le Platine. Soul Hackers 2 : environ 30h pour terminer l’histoire, 70h pour le platiner.

: environ 30h pour terminer l’histoire, 70h pour le platiner. The Dark Pictures Anthology: Little Hope : 5h pour finir une partie via le PS Plus Extra, 30h pour décrocher le Platine.

: 5h pour finir une partie via le PS Plus Extra, 30h pour décrocher le Platine. The Dark Pictures Anthology: Man of Medan : environ 5h pour l’histoire, 20h pour le platiner.

Source : PlayStation Store