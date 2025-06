Le mois de juin 2025 aura été des plus chargés pour les abonnés au PS Plus Extra et Premium. Si la sélection mensuelle n’a en soi pas fait l’unanimité (quel mois a mis tout le monde d’accord me direz-vous ?), Sony a malgré tout régalé les membres de son service ces dernières semaines. C’est une coutume désormais, les Days of Play viennent animer les dernières semaines de mai et les premières de juin. Systématiquement, l’éditeur fait de beaux cadeaux en ajoutant plusieurs jeux bonus et cette fois on a eu le droit à du GTA 3, Skull & Bones ou encore le très bon souls-like Another Crab's Treasure. A cela s’ajoutent donc les nouveautés habituelles du mois qui arriveront d’ici quelques jours.

Elles seront évidemment contrebalancées par une salve de départs, qui est toujours dévoilée plusieurs semaines à l’avance, histoire de donner le temps nécessaire pour terminer les jeux sortants ou au moins les essayer. Une fois n’est pas coutume, il se pourrait que l’on connaisse déjà une partie des sorties du catalogue du PS Plus Extra et Premium de juillet 2025.

Les sorties probables du PlayStation Plus Extra de juillet 2025

À peine les jeux de juin 2025 annoncés qu’on se tourne déjà vers le mois suivant. Il est en effet fort probable que nous connaissions déjà les noms de certains des titres sortants de juillet 2025 presque un mois à l’avance. Rien d’officiel pour l’instant, puisqu’il s’agit avant de spéculation s’appuyant sur le schéma suivi par Sony et cela s’avère presque systématiquement payant. Il est ainsi possible de deviner en amont quels seront les jeux potentiellement supprimés du PS Plus Extra et Premium en juillet 2025. Si elle n’est pas infaillible, la méthode fait ses preuves mois après mois. On précise, si besoin est, que tous les jeux de la liste ci-dessous ne feront pas leurs adieux au service pour autant, mais il y a une forte probabilité qu’une grande partie d’entre eux quittent le catalogue à compter du 22 juillet 2025 aux alentours de 11h.

Parmi eux, on retrouve des titres de licences connues et reconnues à l’instar de Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, indispensable pour bien comprendre les événements de FF7 Rebirth. La pépite Undertale pourrait également faire ses adieux, elle qui a marqué l’histoire de jeu vidéo et de la scène indépendante à sa façon. Pour le reste, de bons titres pourraient également quitter le PS Plus Extra comme World War Z, Remnant 2 ou encore Mount & Blade II: Bannerlord. Voici donc sans plus attendre la liste potentielle des sorties au catalogue du PS Plus Extra et Premium de juillet 2025 :

Les sorties probables du PlayStation Plus Extra de juillet 2025

Circus Electrique

Crisis Core Final Fantasy VII Reunion

Deadcraft

Dynasty Warriors 9

Job Simulator (PS Plus Premium)

Melty Blood: Type Lumina

Mount & Blade II: Bannerlord

No More Heroes III

Pathfinder: Wrath of the Righteous

Remnant II

Samurai Warriors 5

Sniper Elite 5

Steep

The Ascent

The Jackbox Party Pack 9

Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition

Undertale

World War Z

Les sorties confirmées du PS Plus Extra de juin 2025