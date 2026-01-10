2026 s’annonce comme une charnière pour PlayStation. Avec Saros et Marvel’s Wolverine en tête d’affiche de son portfolio d'exclusivités, et des mastodontes prévus comme GTA 6, l’année devrait être riche en sorties pour les joueurs PS5. En attendant, l’éditeur japonais continue de suivre ses petites habitudes, notamment en ce qui concerne son service d’abonnement. A l'instar de la concurrence, le PS Plus suit en effet une rotation bien précise. D’abord trois jeux gratuits (ou plus quand Sony se montre généreux) peuvent être récupérés par l’ensemble des abonnés, puis ceux ayant souscrit aux formules Extra et Premium sont gratifiés d’une dizaine de titres supplémentaires.

Ces ajouts s’accompagnent toutefois toujours de sorties du catalogue, annoncées plusieurs semaines à l’avance pour laisser le temps aux abonnés de gérer leurs affaires. Mais avec un peu d’astuce, il est déjà possible de préparer sa liste de la dernière chance, ou d'essayer un jeu bien avant qu’il ne parte. Il se pourrait en effet qu’une grande partie de la liste des sorties du catalogue du PS Plus Extra et Premium de février 2026 soit déjà connue.

Voici les jeux qui pourraient quitter le PS Plus Extra en février 2026

Si vous lisez régulièrement nos colonnes, vous connaissez le schéma par cœur. Les contrats négociés par Sony pour ajouter de nouveaux titres à son catalogue sont généralement effectifs pendant six mois, un an, voire deux. En suivant cette rotation, il est ainsi possible de deviner quels seront les jeux les plus à même d’être supprimés du PS Plus Extra et Premium pour le mois suivant. Cela ne fait en aucun cas office de garantie, mais ça permet aux chasseurs de trophées et aux abonnés les plus curieux de terminer ou de platiner, puisque qu’il est fortement probable qu’une grande partie des titres mentionnés ci-dessous quittent le PS Plus Extra et Premium à compter du 17 février 2026, aux alentours de 11h.

Parmi les jeux les plus chronophages et les plus importants, on retrouve donc Assassin’s Creed Valhalla, l’épisode se déroulant à l’ère des vikings. Côté narratif, Lost Records Bloom & Rage devrait également en faire partie, mais comme la seconde partie a été ajoutée plus tard, il y a de fortes chances que le dernier jeu des papas de Life is Strange reste encore quelques mois. Voici sans plus tarder la liste des sorties potentielles du catalogue du PS Plus Extra en février 2026 :

Les sorties du catalogue potentielles de février 2026

Assassin’s Creed Valhalla

Lego Jurassic World

Lego Worlds

Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1

Mordhau

Rogue Lords

Roguebook

SaGa Frontier Remastered

Somerville

Tin Hearts

