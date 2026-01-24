L’heure est aux préparatifs pour les chasseurs de trophées ou ceux qui entendent capitaliser au maximum sur leur abonnement PS Plus Extra ou Premium. Les sorties de février sont confirmées.

Le PS Plus suit une routine mécanique. D’abord l’annonce, puis la mise à disposition des trois jeux gratuits mensuels, avant de passer à la révélation et au déploiement des titres du PlayStation Plus Extra et Premium… Sony est réglé comme une lettre à la Poste. Ce mardi, les abonnés ont ainsi pu commencer à explorer les nouveautés fraîchement ajoutées au catalogue, parmi lesquelles l’horrifique Resident Evil Village, le loufoque Like a Dragon Infinite Wealth ou la sensation indépendante The Exit 8, pour ce citer qu’eux. Et comme à l’accoutumée, ces nouveaux arrivants s’accompagnent de départs communiqués en avance pour donner le temps aux abonnés de rattraper leur retard ou de les platiner. Les sorties du PS Plus Extra & Premium de février 2026 ont ainsi été dévoilées.

Voici la liste des départs du PS Plus Extra de février 2026

Les habitués connaissent la routine par cœur. Chaque milieu de mois, Sony enrichit les formules Premium et Extra avec une dizaine de nouveaux titres variés, tout en profitant pour faire le ménage dans son catalogue. Les plus impatients essaient toujours de deviner quelles seront les prochaines sorties du PS Plus Extra et Premium en analysant le schéma des contrats négociés par Sony, mais personne n’aurait pu prédire la moitié des jeux qui quitteront le catalogue en février 2026.

C’en est presque démoniaque de leur mettre à la porte alors qu’il vient de recevoir sa nouvelle mise à jour. Cult of the Lamb sera l’une des têtes d’affiche parmi les sortants. La pépite addictive de Devolver Digital sera accompagnée de deux autres productions indépendantes toutes aussi sympathiques : Carto et Rez Infinite. Amazon se prépare également à débrancher New World Aeternum, son MMORPG au succès relatif, au mieux, dont l’arrêt est prévu pour 2027. A noter qu’il sera prochainement complètement délisté de toutes les boutiques. Voici l’ensemble des sorties du PS Plus de février 2026.

Combien de temps pour les terminer ou les platiner ?

Les malheureux sortants quitteront ainsi le PS Plus Extra et Premium dès le 17 février 2026 avant 11h, heure française. Pour vous aider à vous organiser, nous vous avons dressé tout le temps nécessaire pour finir ou platiner chaque jeu.

Carto : un peu plus de 5h pour finir l’histoire, une heure supplémentaire pour le platiner.

: un peu plus de 5h pour finir l’histoire, une heure supplémentaire pour le platiner. Cult of the Lamb : un peu moins de 15h pour la campagne principale, une vingtaine d’heures pour décrocher le Platine.

: un peu moins de 15h pour la campagne principale, une vingtaine d’heures pour décrocher le Platine. New World Aeternum : plus de 30h pour terminer la campagne, entre 200h et 1000h pour le platiner.

: plus de 30h pour terminer la campagne, entre 200h et 1000h pour le platiner. Rez Infinite : 2h pour compléter l’histoire principale, une dizaine d’heures pour le platiner via le PS Plus Extra.

: 2h pour compléter l’histoire principale, une dizaine d’heures pour le platiner via le PS Plus Extra. SaGa Frontier Remastered : 15h environ pour finir l’histoire, environ 60h, si ce n’est plus, pour avoir le trophée Platine.

: 15h environ pour finir l’histoire, environ 60h, si ce n’est plus, pour avoir le trophée Platine. Super Neptunia RPG : une quinzaine d’heures pour le finir et une quarantaine pour décrocher le Platine.

: une quinzaine d’heures pour le finir et une quarantaine pour décrocher le Platine. The Ascent : 12h environ pour finir la campagne, 15h pour le Platiner.

: 12h environ pour finir la campagne, 15h pour le Platiner. WWE 2K25 : une dizaine d’heures pour en faire le tour, environ 60h pour le platiner.

