Le Black Friday bat son plein, et avec lui, les bonnes affaires. Comme chaque année, Sony profite de l’occasion pour proposer des réductions sur ses abonnements PS Plus. L’occasion idéale pour les abonnés actuels de passer aux formules supérieures, mais attention, si vous avez récemment rejoint le PS Plus Extra, le temps presse. Comme pour tous les services d’abonnement, celui de Sony opère un petit jeu de chaises musicales chaque mois : de nouveaux titres arrivent, tandis que d’autres quittent le catalogue. L’éditeur japonais publie à l’avance la liste des jeux des sorties du PS Plus Extra et Premium, laissant ainsi aux abonnés la possibilité de les découvrir, de les terminer, voire, pour les plus acharnés, de les platiner. Celle de décembre 2025 a ainsi été dévoilée.

Voici la liste des départs du PS Plus Extra de décembre 2025

Ce sont ainsi neuf jeux qui quitteront le service dès le mois prochain. Parmi eux, on retrouve des titres issus de grosses licences, des jeux indépendants, quelques œuvres qui ont polarisé à leur sortie, ainsi qu'un monument de la PS2. Parmi les têtes d’affiche des sorties du PS Plus Extra de décembre 2025, on retrouve Battlefield 2042, un épisode qui a tant déçu qu'il a poussé EA à revoir ses plans et à prendre le temps de peaufiner sa suite. Le résultat, on le connaît : Battlefield 6 explose les records de la licence. Figure également dans cette liste GTA 3, un grand classique de la PS2 qui a largement contribué à populariser la saga, ainsi que l'excellent jeu de gestion Surviving Mars. Voici sans plus tarder la liste complète des jeux qui quitteront le PS Plus Extra en décembre 2025 :

Arcade Paradise VR

Battlefield 2042

Firefighting Simulator: The Squad

Forspoken

Grand Theft Auto III

Sonic Frontiers

Star Trek: Bridge Crew

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge

Surviving Mars

Combien de temps pour les terminer ou les platiner ?

L'horloge tourne, et les titres qui quittent le PS Plus Extra seront donc retirés à compter du 16 décembre 2025, aux alentours de 11h, heure française. Pour ceux qui souhaiteraient découvrir ces jeux avant leur départ, nous avons compilé une estimation du temps nécessaire pour les terminer. Et pour les plus déterminés, nous avons même inclus le temps requis pour décrocher le Platine des sorties du PS Plus Extra de décembre 2025 :

Arcade Paradise VR : 15h environ pour l’histoire, environ le double pour le platiner.

: 15h environ pour l’histoire, environ le double pour le platiner. Battlefield 2042 : aucune campagne, plus de 120h pour la platiner.

: aucune campagne, plus de 120h pour la platiner. Firefighting Simulator The Squad : environ 10h pour finir la campagne, une centaine d’heure pour décrocher le Platine.

: environ 10h pour finir la campagne, une centaine d’heure pour décrocher le Platine. Forspoken : une quinzaine d’heures pour finir l’histoire, 40h pour le platiner avant son départ du PS Plus Extra.

: une quinzaine d’heures pour finir l’histoire, 40h pour le platiner avant son départ du PS Plus Extra. GTA 3 : un peu moins de 15h pour finir l’histoire, environ 25h pour décrocher le Platine.

: un peu moins de 15h pour finir l’histoire, environ 25h pour décrocher le Platine. Sonic Frontiers : un peu plus de 15h pour finir l’histoire et 25h environ pour le platiner.

: un peu plus de 15h pour finir l’histoire et 25h environ pour le platiner. Star Trek Bridge Crew : un peu plus de 5h pour terminer l’histoire.

: un peu plus de 5h pour terminer l’histoire. Star Wars Tales from the Galaxy’s Edge : moins de 4h pour le terminer, maximum 10h pour le platiner.

: moins de 4h pour le terminer, maximum 10h pour le platiner. Surviving Mars : une vingtaine d’heures pour finir la campagne, plus de 120h pour obtenir le Platine.

Source : PS Store