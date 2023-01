En plus du jeu en ligne sur PS5 et PS4, le PS Plus offre d'autres avantages comme des jeux « gratuits » et ainsi économiser de l'argent. L'année 2022 a été légèrement moins rentable.

Sony commence bien avec les jeux PS Plus de janvier 2023, mais 2022 n'a pas été en reste et a su gâter les abonnés.

Combien les abonnés PS Plus ont-ils économisé en 2022 ?

Le PS Plus est un abonnement qui permet de jouer en ligne, de stocker ses sauvegardes dans le cloud, de bénéficier de réductions exclusives sur les jeux plein tarif ou en promotion, mais aussi de recevoir des titres « gratuits » à raison de trois à quatre par mois.

Et comme pour le Xbox Games With Gold, la valeur totale des jeux offerts est aussi élevée. Selon toute vraisemblance, en 2022, Sony a mis sur son service un nombre conséquent de softs pour 1 304,63 dollars (via PlayStationLifeStyle). Un beau montant mais inférieur à celui de l'année précédente. En 2021, c'était 1 424,60 dollars.

Cela ne concerne que la formule classique dite « Essential », depuis la refonte du PlayStation Plus, et non les paliers PS+ Extra & Premium. Les jeux sont offerts du moment que vous êtes abonnés, mais si vous résiliez, l'accès sera annulé jusqu'au prochain renouvellement de votre part.

À noter qu'il vous reste encore quelques heures seulement pour économiser avec les grosses réductions sur l'abonnement PS Plus qui peuvent être couplées avec la « Super promo » PlayStation Store de janvier.