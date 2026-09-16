C'est rare, mais il arrive pourtant bel et bien qu'il y ait des problèmes avec les jeux offerts via le PS Plus. D'ailleurs, c'est ce qui se passe en ce moment avec Sniper Elite Resistance, l'un des jeux du PS Plus Extra, également offert dans les jeux Essential du mois de septembre 2026. Certains utilisateurs ont en effet remarqué qu'un problème de licence pouvait entrer en conflit avec d'autres versions du jeu, ce qui est un vrai problème puisque le jeu pourrait ne plus faire partie de votre bibliothèque après ça.

Sniper Elite Resistance à rejoint le PS Plus Extra, mais il y a un gros problème

PlayStation n'est définitivement pas copain avec la propriété numérique puisque plusieurs utilisateurs ont remarqué qu'il y avait encore un conflit. Si vous possédez Sniper Elite Resistance depuis qu'il a été offert au PS Plus Essential il y a quelques mois, il ne faut surtout pas que vous téléchargiez le jeu depuis le catalogue du Extra qu'il vient juste de rejoindre. Si jamais vous le faites, la licence du jeu obtenu via le PS Plus Essential sera remplacée par celle obtenue avec la version PS Plus Extra du jeu, et c'est irréversible. Cela signifie que lorsque le jeu quittera le catalogue Extra, vous ne pourrez tout simplement plus y jouer, et ce même si vous l'avez récupéré via les jeux mensuels du PS Plus Essential.

Récupérez Sniper Elite Resistance depuis l'onglet Jeux du mois du PS Plus Essential

Ne téléchargez pas le jeu depuis le catalogue Extra

PlayStation n'a pas encore corrigé le soucis

Ce n'est pas la première fois que les licences ou les jeux PS Plus et leur contenu additionnel posent problème. On se souvient notamment, à l'époque, de Final Fantasy 7 Remake dont le DLC Intergrade n'était pas compté pour tout le monde. En général, PlayStation rectifie le tir quelques jours ou semaines après la découverte du problème et les premiers retours des joueurs. Pour ce qui est de Sniper Elite Resistance, pour le moment, il n'y a pas eu de prise de parole ni même de correctif. Pour l'heure donc, faites attention à bien prendre le jeu depuis votre bibliothèque et non pas depuis le catalogue du PS Plus Extra.