Les abonnés au service PS Plus peuvent actuellement récupérer un autre cadeau offert en lien avec un jeu multijoueur gratuit ultra populaire de Blizzard.

En plus des avatars animés en lien avec Spider-Man Brand New Day, le PS Plus permet en ce moment aux abonnés d'ajouter un autre contenu offert à leur collection, cette fois en rapport avec le free-to-play multi phare de Blizzard, Overwatch. Plus précisément, il est question d'un pack comprenant le skin Reinhardt Draugr ainsi que de bonus additionnels, qui tombe plutôt à pic à l'approche des célébrations d'Halloween.

Que contient le pack Reinhardt Draugr offert sur Overwatch aux abonnés PS Plus ?

Dès maintenant et jusqu'au 20 janvier 2027 à 8h (heure de Paris), les abonnés PS Plus peuvent donc récupérer le pack bonus « Reinhardt Draugr » pour le célèbre hero-shooter free-to-play de Blizzard, Overwatch. Ce pack inclut :

l'apparence Reinhardt Draugr

5 sauts de palier pour le Passe de combat pour avancer plus rapidement sur le Battle Pass

L'apparence Reinhardt Draugr, qui fait évidemment référence aux créatures mortes-vivantes du même nom dans la mythologie scandinave, avait rejoint Overwatch il y a plusieurs années dans le cadre d'un événement d'Halloween. Habituellement, ce modèle coûte 1 500 crédits. Quand bien même le jeu a de nouveau réintroduit les lootboxes, avec donc une chance de l'obtenir par ce biais, les abonnés PS Plus peuvent s'ils le souhaitent le récupérer de façon garantie dès maintenant.

Cela tombe d'ailleurs plutôt à pic pour les joueurs de Reinhardt ne disposant pas de cette apparence sur PlayStation, alors qu'Halloween approche, et qu'Overwatch a récemment accueilli sa Saison 5 introduisant notamment Doctrine, un nouveau héros Support avec des pouvoirs de vampire.

© Blizzard

Comment récupérer le pack Reinhardt Draugr ?

Pour récupérer le pack Reinhardt Draugr offert aux abonnés PS Plus, voici la marche à suivre avant la date butoir fixée au 20 janvier 2027, ce qui laisse une marge confortable :

Assurez-vous d'avoir au moins un abonnement PS Plus Essential ;

Rendez-vous sur la page du pack sur le PS Store via le bouton ci-dessous ;

Appuyez sur le bouton « Acheter » mais pour un montant de 0 euro ;

L'apparence de Reinhardt et les 5 sauts de palier seront ajoutés à votre compte Overwatch associé au compte PS Plus, si bien sûr vous disposez d'un tel compte.

Source : PlayStation Store