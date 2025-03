Le petit jeu des chaises musicales reprend. Tous les mois, Sony opère une rotation sur son service en offrant à minima trois nouveaux à l’ensemble de ses abonnés. Un trio souvent éclectique pour varier les plaisirs et que chacun trouve chaussure, qu’il conviendra de récupérer dans les temps, autrement ils reviendront définitivement payants. S’ils sont ajoutés à la bibliothèque avant le dernier délai, ils sont ensuite conservés aussi longtemps que l’abonnement au PS Plus sera actif ou dès qu’il le sera à nouveau. L’heure tourne donc pour les jeux gratuits de mars 2025 puisque l’éditeur japonais mettra son service à jour dès la semaine prochaine.

Dernière chance pour les jeux PS Plus de mars 2025

Vous connaissez le refrain depuis le temps, à chaque mois son petit trio de jeux « gratuits ». Celui d’avril sera placé sous le signe de licences cultes avec la trinité Robocop Rogue City, Texas Chainsaw Massacre et Digimon Story Cyber Sleuth – Hacker’s Memory. Avant que ces nouveautés n’arrivent ce mardi, il faut systématiquement des départs. Avis aux retardataires donc, il est encore temps d’ajouter à votre bibliothèque les jeux gratuits du PS Plus de mars 2025 afin de les garder.

À commencer par celui qui était la tête d’affiche et qui a marqué une grande première pour le service : Dragon Age The Veilguard. Jamais un jeu d’une telle envergure n’avait été offert aussi rapidement après sa sortie. Si le succès commercial n’a pas été au rendez-vous, ce quatrième épisode n’en reste pas moins un très bon action-RPG de fantasy à défaut d’être un excellent BioWare. Les amateurs de vitesse et de plateforme quant à eux peuvent encore foncer à toute allure pour récupérer Sonic Colors Ultimate, qui comprend des graphismes améliorés et de nouvelles fonctionnalités. Envie de replonger en enfance ? Le PS Plus vous donne toujours la possibilité de mettre la main sur Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, qui compile treize grands classiques.

Les jeux qui deviendront bientôt payants

Vous avez donc jusqu'au mardi 1er avril avant 11h pour les ajouter à votre bibliothèque. On rappelle, qu'une fois réclamés, ils seront disponibles aussi longtemps que votre abonnement au PS Plus sera actif. Voici un petit rappel des jeux sur le départ et de ceux qui arrivent :

Dragon Age The Veilguard | PS5

Sonic Colors Ultimate | PS4

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection | PS4, PS5

Les nouveaux jeux du PS Plus d'avril 2025