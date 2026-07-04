Du changement se prépare chez PlayStation. Sous le choc général de sa communauté, le constructeur japonais a annoncé la fin de la vente de jeux en version physique dès 2028, tout en annonçant au passage la fermeture des boutiques de la PS3 et de la PS Vita. Pour autant, le constructeur semble décidé à conserver ses habitudes pour son service d’abonnement, le PS Plus. Depuis une décennie maintenant, les abonnés ont pu récupérer chaque mois à minima trois jeux gratuits. Des trios qui restent au chaud dans leur bibliothèque et qui sont accessibles à tout moment, dès lors qu’un abonnement est actif. Dès le mardi 7 juillet 2026, l’éditeur effectuera donc sa rotation mensuelle pour déployer les jeux gratuits du PS Plus de juillet 2026. Il est donc l’heure pour nous de vous faire votre piqûre de rappel mensuelle. Il ne vous reste plus que quelques jours pour mettre la main sur le dernier trio, d’une valeur de près de 130€.

Dernière chance pour les jeux PS Plus de juin 2026

Après les hausses successives de prix, les abonnés PS Plus sont de plus en plus pointilleux envers les titres offerts, ou ajoutés au catalogue dans le cas des formules Extra et Premium. Régulièrement, les membres du service font part de leur déception face à des sélections qu’ils auraient espérées plus musclées. Celle de juillet 2026 a été accueillie en demi-teinte, malgré quelques beaux noms de la scène indépendante. Les jeux gratuits PS Plus de juillet 2026 se composent en effet du décevant Call of Duty Modern Warfare 3, de CrossCode, qui reste une référence dans le domaine de l'action-RPG en pixel, et enfin du RPG For the King 2, suite tout aussi acclamée. Mais avant que ces nouveautés n’arrivent, vous pouvez encore récupérer les trois derniers titres offerts pour les conserver dans votre bibliothèque.

Grounded Fully Yoked Edition : jeu de survie coopératif d’Obsidian façon Chérie j’ai Rétréci les Gosses dans son édition complète. Comprend tous les contenus et mises à jour.

: jeu de survie coopératif d’Obsidian façon Chérie j’ai Rétréci les Gosses dans son édition complète. Comprend tous les contenus et mises à jour. Nickelodeon All Star Brawl 2 : jeu de combat façon Super Smash Bros. réunissant les héros emblématiques de Nickelodeon.

: jeu de combat façon Super Smash Bros. réunissant les héros emblématiques de Nickelodeon. Warhammer 40,000: Darktide : FPS coopératif à quatre joueurs où l’on massacre les hordes du Chaos à tout-va.

bande-annonce en anglais

Vous avez ainsi jusqu’au mardi 4 août 2026 avant 11h pour ajouter ces trois jeux à votre bibliothèque. On rappelle une dernière fois qu’une fois réclamés, ils sont disponibles tant que votre abonnement PS Plus est actif. Voici un récapitulatif des jeux sortants et de ceux qui arrivent :

Les jeux qui vont disparaître

Grounded Fully Yoked Edition

Nickelodeon All Star Brawl 2

Warhammer 40,000: Darktide

Les nouveaux PS Plus de juillet 2026