Après la grande période d’annonces estivales, retour à la normale pour les différents éditeurs. Qu’il s’agisse de PlayStation, Nintendo ou Xbox, les trois grands constructeurs nous ont livré des présentations solides, chacune avec son lot de surprises. De son côté, Sony a repris sa communication habituelle en dévoilant les 8 jeux qui rejoindront les catalogues du PS Plus Extra et Premium dès le 16 juin 2026. Une sélection marquée par plusieurs grands noms, dont FF16, Sonic x Shadow Generations, Kingdom Come Deliverance ou encore Life is Strange Double Exposure. Un mois particulièrement riche, auquel s’ajoute un jeu gratuit offert à l’ensemble des abonnés au PlayStation Plus. Il ne reste en revanche plus beaucoup de temps avant qu’il ne retourne au vestiaire.

Dernière chance pour récupérer le jeu gratuit bonus du PS Plus de juin 2026

Depuis le début du mois, l’ensemble des abonnés peut donc mettre la main sur son trio de jeux gratuits mensuel. Une sélection loin de faire l’unanimité, composée en juin de Grounded, Warhammer 40,000: Darktide, et de Nickelodeon All-Star Brawl 2. Cependant, dans le cadre des Days of Play et pour célébrer le coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026, Sony permet aux abonnés de réclamer et de conserver EA FC 26 avant le 16 juin 2026. Une séance de rattrapage pour celles et ceux qui étaient restés trop longtemps dans les gradins, puisque le ténor de la simulation de foot était déjà offert dans le cadre du PS Plus de mai 2026.

Le timing n’a d’ailleurs rien d’innocent. En début de mois, EA FC 26 a reçu une mise à jour importante, baptisée « World’s Game ». Cette dernière a notamment introduit un nouveau mode Tournoi avec 53 équipes nationales sous licences officielles, dont 41 des 48 participants de la Coupe du Monde officielle de la FIFA. Le jeu a donc enfin accueilli les équipes du Brésil, dont le Santos FC, permettant au passage de jouer avec Neymar Jr. Le tournoi est également disponible en mode Carrière, avec les mêmes règles et une structure identique. Rappelons enfin que tout joueur PS5 récupérant ce jeu gratuit bonus du PS Plus de juin et qui s’y connecteront avant le 24 juillet recevront en cadeau un Pelé noté 93 et ​​trois évolutions « Choisissez votre parcours ».

Bande-annonce en anglais.

Source : PlayStation