Comme chaque mercredi précédant leur déploiement, Sony dévoile les jeux gratuits du PS Plus de novembre 2022. Au programme, un action-RPG exigeant, un jeu spécial et une licence culte.

Sony a eu un mois de répit, mais les leaks ont repris. L’insider français de Dealabs a de nouveau partagé les jeux gratuits du PS Plus pour novembre 2022. Feignez la surprise, l’éditeur japonais confirme la nouvelle. Ce sera donc un mois très chargé puisqu’il aura au total quatre jeux.

Les jeux PS Plus de novembre 2022 confirmés

Les jeux gratuits du PS Plus Essential sont officiels. Après un mois d’octobre qui a divisé, les joueuses et les joueurs PS5 et PS4 abonnés au service de Sony pourront se procurer non pas un trio mais un quatuor de jeux. L’éditeur japonais offre en effet un action-RPG très apprécié, un jeu indé qui a eu son petit effet, et surtout une compilation regroupant deux titres en un. Voici sans plus attendre la liste des jeux du PS Plus de novembre 2022 :

Nioh 2 / Nioh 2 Remastered (PS4, PS5)

Lego Harry Potter Collection (PS4)

Heavenly Bodies (PS4, PS5)

On rappelle que les prochains jeux PS Plus Essential pourront être récupérés dès le mardi 1er novembre à 11h, heure française. Il vous reste donc encore quelques jours pour ajouter ot Wheels Unleashed, Injustice 2 et Superhot à votre bibliothèque de jeux. Quant aux jeux PS Plus Premium et Extra ils seront annoncés autour de la mi-novembre.

Présentation des jeux PS Plus de novembre

Si LEGO Harry Potter parler à tout le monde, les deux autres jeux seront sans doute moins connus du grand public. Nioh 2 avait reçu un excellent accueil critique et commercial, tandis que Heavenly Bodies a complètement charmé les joueurs. Voici un petit tour d'horizon de tous les jeux PS+ de novembre.

Nioh 2

Dans cette suite du RPG d’action solo acclamé, maîtrisez les arts mortels du samouraï en incarnant un mystérieux guerrier mi-humain, mi-yokai aux pouvoirs surnaturels. Brandissez vos armes dévastatrices et tailladez les yokai mortels, des samouraïs aguerris et des boss gigantesques qui se dressent sur votre route. Cette revisite du Japon du début de l’ère Sengoku par la Team Ninja propose un système de combat remanié permettant de vous transformer en yokai dotés aux pouvoirs dévastateurs.

Lego Harry Potter Collection

Le fameux deux jeux en un de la sélection du PS Plus de novembre 2022.Lego Harry Potter Collection regroupe en effet Harry Potter : Années 1 à 4 et Lego Harry Potter : Années 5 à 7, tous deux en versions remastérisées. Redécouvrez l’histoire du plus célèbre des sorciers avec la créativité et l’humour propre aux productions LEGO. Sorts, potions à concocter, casses-tête à résoudre, duels, cours, tout y est pour passer un excellent moment seul ou à deux, en local comme en ligne.

Heavenly Bodies

Petit OVNI des jeux PS Plus Essential de novembre 2022, Heavenly Bodies se présente comme un jeu exigeant axé sur la physique. Vous y contrôlez les bras et les mains d’un astronaute avec les sticks gauche et droit pour pousser, tirer et grimper. Vivez des scénarios stellaires inspirés des exploits historiques des chercheurs et des explorateurs de l’espace en solo ou en coop local avec un ami.