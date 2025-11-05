Chaque mois, c’est la même histoire : à l’annonce des jeux offerts du PS Plus, les joueurs sont généralement déçus. Pourtant, les chiffres le prouvent, le service de Sony a rarement été aussi en forme.

Si le PS Plus a sans aucun doute beaucoup changé au cours des dernières années, il y a en revanche un élément qui n’a jamais bougé : le fait que ses abonnés puissent, dès le palier Essentiel, bénéficier de trois jeux offerts par mois. Pour autant, si l’on écoute la communauté des joueurs, il semble parfois de plus en plus ressortir un sentiment de déception quant à la qualité des jeux offerts, qui deviendraient selon certains de moins en moins intéressants avec le temps. Et si vous en faites partie, sachez une chose : vous vous trompez.

Non, les jeux offerts du PS Plus ne perdent pas en qualité

En effet, face à ce sentiment de plus en plus généralisé auprès des joueurs, le youtubeur canadien OliveOcelot a décidé de se lancer dans une vaste analyse de tous les jeux PS Plus offerts au cours de ces quatre dernières années, afin de déterminer si leur qualité était effectivement en baisse ou non. Pour ce faire, il s’est alors notamment servi de la note Metacritic de ces derniers, à partir de laquelle il a établi une moyenne mensuelle permettant d’avoir une vue d’ensemble. Et les chiffres parlent alors pour eux-mêmes : la baisse de qualité du PS Plus n’est qu’une idée reçue.

Pour preuve, le mois de septembre 2025, qui offrait Psychonauts 2, Stardew Valley et Viewfinder, a beau avoir fait l’objet de vives critiques de la part des abonnés, il s’avère pourtant qu’il s’agit en fait du meilleur mois que nous ait offert le PS Plus sur ces quatre dernières années en termes de Metascore. A contrario, le mois d’août 2025, qualifié de solide par les joueurs en raison de la présence de Lies of P aux côtés de DayZ et My Hero One’s Justice 2, enregistre de son côté le pire score enregistré par le PS Plus sur cette même période.

De manière plus générale, OliveOcelot explique d’ailleurs que les trois derniers mois, ouvertement critiqués par la communauté, s’imposent comme un très bon cru avec une moyenne Metacritic dépassant les 80, ce qui est assez rare. Vous l’aurez compris donc : la qualité du PS Plus n’est en réalité qu’une question de perception. Liée à vos goûts personnels, bien sûr, mais aussi aux jeux auxquels vous avez potentiellement déjà pu jouer. En sachant que, Sony le sait probablement : il sera de toute façon impossible de contenter tout le monde tous les mois.

Source : OliveOcelot (via PushSquare)